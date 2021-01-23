e新品：屏幕飛甩電腦 包辦工作娛樂

Smart Monitor M5內置Samsung的Tizen系統，可利用Wi-Fi無線連接上網，下載常用Apps如Netflix、YouTube、AppleTV、Apple Music、ViuTV及Now足球等，便可輕鬆煲劇、睇戲或睇波。它具備遙控器及雙聲道喇叭，一鍵無縫切換成娛樂界面，搖身一變成為智能串流電視。工作方面，可連接無線鍵盤、滑鼠操作，它對應遠端連結（remote PC）功能，可簡單連接到辦公室電腦，可說是在家工作的利器。此外如用家使用Galaxy S20、Note20等較新系列的Samsung手機，都可以利用Wireless DeX功能，連接屏幕後當作桌面電腦工作。

■規格

尺寸：27吋、32吋

解像度：1920×1080

比例：16:9

亮度（典型）：250cd/m2

靜態對比度：3000:1

畫面更新率：最高60Hz

反應時間：8ms

系統：Tizen

HDMI輸入：2個

手機連接方式：Samsung DeX、Tap View、Mirroring

其他功能：HDR10、DLNA、Wi-Fi 5、藍牙4.2、內置揚聲器

體積（連機座）：615.5×455.4×193.5mm（27吋）／716.1×517.0×193.5mm（32吋）

重量（連機座）：5kg（27吋）／6.2kg（32吋）

售價：$2380（27吋）／$2780（32吋）

查詢：3698 4698