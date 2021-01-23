全屏窄邊框設計的HONOR 8S，其19:9 FullView水滴屏幕可達到84.6％屏幕佔比。屏幕與POCO M3一樣，通過了TÜV Rheinland的低藍光認證，宣稱可令眼晴看得更舒適。手機頂位置雖然狹窄，卻內藏了前置鏡頭、光傳感器、接近感測器和接收器，而且前置鏡頭支援面容解鎖，就算在昏暗環境下仍可以極速辨認樣貌解鎖。配置的處理器為效能不俗的MediaTek MT6761 4核心，加上3GB RAM、64GB ROM記憶體，以及可支援最高512GB的外置記憶卡，一般儲存相片、影片或工作文件都相當足夠。

拍攝則不是HONOR 8S的強項，只配備1300萬像素主鏡頭和500萬像素自拍鏡頭，適合對拍攝要求不高的用家；3020mAh的電量亦不及POCO M3及Nokia 2.3，但仍足夠一日全天候打機上網使用。

■規格

系統：Android 9

屏幕：5.71吋 1520×720解像度

處理器：MediaTek MT6761 Quad-Core（4×Cortex-A53 2.0GHz）

記憶體：3GB RAM、64GB ROM，最高支援512GB microSD

後置鏡頭：1300萬像素f/1.8

前置鏡頭：500萬像素f/2.2

電池容量：3020mAh

體積／重量：147.13×70.78×8.45mm／146g

售價：$899

查詢：3106 3338