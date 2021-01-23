同級之選：老牌手機 AI自動揀靚相

Nokia 2.3機背只有兩枚雙主鏡頭，包括1300萬像素鏡頭、200萬像素景深輔助鏡頭；但擁有更豐富的拍攝功能，不止支援AI拍攝，亦新加入Recommended Shot功能，自動拍攝用家按下快門一刻前後的影像，然後再由眾多影像中揀選最好的一張。而相機App內置的人像模式，可以利用AI將焦點集中在相片主角上，做出背景虛化的淺景深效果，更可以Google Photos簡單調校背景模糊程度。相機系統亦加入了先進的影像融合和曝光堆疊技術，可以融合多張相片，即使在昏暗的環境下拍攝，都可以拍攝出夠光、可記錄場景細節的相片。

■規格

系統：Android 9

屏幕：6.2吋 1520×720解像度

處理器：MediaTek Helio A22 Quad-core（4×A53 2.0GHz）

記憶體：2GB RAM、32GB ROM，最高支援512GB microSD

後置鏡頭：1300萬像素f/2.2、200萬像素景深輔助鏡頭

前置鏡頭：500萬像素f/2.4

電池容量：4000mAh

體積／重量：157.69×75.41×8.68mm／183g

售價：$998

查詢：2888 1010（1O1O）