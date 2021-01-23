「巨肺」手機逆向充電 千元「3眼仔」玩景深微距

小米旗下手機品牌POCO，主打便宜高性能。最近推出的POCO M3雖然未對應5G，但內置6000mAh「巨肺」之外，還有3個主鏡頭拍攝，並配上效能不俗的Qualcomm Snapdragon 662處理器，機價只是$949起，可謂千元手機的首選。

POCO M3配備同級手機中容量最大的6000mAh電池，一整天無間斷打機上網睇片都沒有問題；如果輕度使用，更預計可使用5天以上。品牌宣稱電池有特別設計，可以承受高溫之餘，使用壽命亦接近2.5年，並且不會出現明顯的退化。除有超長續航力外，手機系統亦備有超級省電模式，也支持18W快速充電；加上能有線為其他gadgets逆向充電，可充當臨時「尿袋」。

中階效能 玩「大食」手遊有點窒

除了電量十足，POCO M3的效能亦達中階級數。首先它配備6.53吋（2340×1080解像度）水滴屏幕，對比度高、窄邊框設計，而且用上Corning第三代大猩猩玻璃，有助抗刮抗跌撞，令手機更耐用。手機又宣稱獲得TÜV Rheinland低藍光認證，用家觀看影片時可減少眼睛疲勞。手機亦配有除塵功效的雙立體聲揚聲器系統，就算調高音量亦沒有拆聲，音效出眾、低音強勁，無論睇戲或打機都有出色體驗。處理器Qualcomm Snapdragon 662屬中階級數，以「安兔兔跑分」測試有18萬分以上，與很多二千多元中階機如Samsung Galaxy A31比較，效能差不多。記者用POCO M3試玩公認「大食」的手遊《原神》，雖然有一點點窒機，但解像度或操作手感都可接受，以千元手機而言已算非常不錯。

4800萬像素主鏡頭 內置軟件後製照片

一般千元手機為了將貨就價，大多犧牲拍攝功能。POCO M3卻罕有地配置3枚機背鏡頭，包括4800萬像素主鏡頭、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭，再加上前置的800萬像素自拍鏡頭，都可以拍攝出高質素的selfie相片。至於拍片雖然不對應4K，但可以拍攝120fps慢動作影片。除了硬件有不錯表現，手機亦內置軟件協助調整相片：「電影模式」為相片增添電影感，「縮時攝影」可調整不同速度來捕獲不同場景，「夜間模式」透過增強色彩對比度來提升相片亮度，「色彩聚焦」則突出某一些指定色調，讓照片更有強烈感。

防滑仿皮機身 按電源鍵指紋解鎖

作為一台千元手機，POCO M3機身自然難以用金屬打造，但用上了防滑物料及仿皮抗指紋設計，賣相不失禮之餘，亦有助穩握手機；加上不足200g的重量，長時間拿上手打機睇片都不太攰。它亦備有重新設計的側置式指紋辨識器，讓用家一按電源鍵就能輕鬆解鎖手機。

■規格

顏色：藍、黃、黑

系統：Android 10

網絡：4G／Wi-Fi／藍牙5.0

屏幕：6.53吋2340×1080解像度

處理器：Qualcomm Snapdragon 662

記憶體：4GB RAM、64／128GB ROM，最高支援512GB microSD

後置鏡頭：4800萬像素主鏡頭f/1.79、200萬像素微距f/2.4、200萬像素深度傳感f/2.4

前置鏡頭：800萬像素鏡頭 f/2.05

電池容量：6000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、紅外線、FM收音機、120fps慢動作錄影、雙nano SIM

體積／重量：162.3×77.3×9.6mm／198g

售價：$949（64GB）、$1049（128GB）

查詢：3077 3620（小米）

文：JJ

編輯：梁小玲

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