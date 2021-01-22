自駕遊南生圍一帶 魚塘冬日美 蘆葦候鳥伴打卡

（註：因應防疫措施，店舖營業資料或有變動，宜先查詢）

●第1站：婚紗橋夢幻 大生圍落日美

今次元朗遊，原本計劃首站到大棠觀賞季節限定的楓葉美景，但聞得該處早已人滿為患，社交距離被拋到九霄雲外，考慮到人群聚集風險，遂轉移陣地至一樣靚景無限的南生圍、大生圍和豐樂圍一帶。

從元朗市中心經博愛交匯處和南生圍路，先遊南生圍。之後從原路出來，經青山公路潭尾段去大生圍。然後折返，經朗業街和福順街等前進，從大井天后廟入豐樂圍。事實上，三圍地理距離不算遠，但受限於道路設計，駕車時要繞來繞去，途經多個車流密集的迴旋處，而南生圍路又屬單線雙程，車友駕駛時要格外留神。其實三圍的遊逛次序大家可以自行斟酌，也不必一次全部去齊。離開豐樂圍之後，回到博愛交匯處轉上錦田公路，沿路就可到錦田和八鄉。

南生圍本為魚塘和稻田集中地，惟上世紀90年代起陸續荒廢，現時土地由主要地產商收購，靜待發展。被山貝河和錦田河圍繞的南生圍，是觀賞水色的好地方。

入南生圍之後基本只有一條南生圍路，單線雙程道路不算寬闊，幸好沿路有不少避車處，駕駛人士要互相禮讓。同時沿路有不少士多和私房菜館，補給和找洗手間不成問題，不過疫情期間和閒日這些處所未必運作，最好先致電查詢。避車處和士多前的空地一般可稍作停車休息，但必須注意避免阻塞道路。

南生圍路盡頭是著名景點婚紗橋，顧名思義，木橋吸引不少準新人前來拍攝婚紗照。冬訪南生圍是合適季節，除了天氣乾爽和遇上晴空機率較高外，也和動植物有關。首先南生圍鄰近米埔，每年秋冬都有不少候鳥停駐，吸引觀鳥愛好者來欣賞。在這裏最容易遇上的必數在河中覓食的蒼鷺和白鷺，運氣好的話甚至可以見到黑臉琵鷺。廣為攝影發燒友喜愛的蘆葦也在秋冬天成熟開花，記者12月到訪南生圍時蘆葦草花穗成熟蓬鬆而且都轉變為深褐色，要打卡便要把握時機。

相對於南生圍，大生圍感覺更加閒逸恬靜，主要景點是魚塘，保留漁村原始面貌，拍攝黃昏時段的日落，同樣是不少攝影發燒友的指定動作。近日，進入大生圍的遊客愈來愈多，為減少對村民的滋擾，可考慮繞道經錦綉花園進魚塘，如果必須穿越鄉村的話，請保持安靜。

至於豐樂圍，曾是全港最大的魚塘，位置偏西邊，毗鄰濕地公園、尖鼻嘴和流浮山等，時間許可的話可一併遊覽。豐樂圍以鳳眼藍花海最為聞名，這種來自南美的植物，每年6至11月開花，構成壯觀花海，十分美麗。不過，它同時亦是生態殺手，繁殖力強，「驅逐」本地物種，令致力保護本地生態的團體頭痛。另外，由於和米埔最接近，遊豐樂園時碰上白鷺等候鳥的機會特別高。

●第2站：八鄉歎人氣忌廉筒 外賣「泰」滋味

離開南生圍一帶經青山公路和錦田公路，約開車10公里可抵達八鄉，這裏有兩個醫肚的地點可以和大家介紹。

首先是位於錦田公路上接近60年歷史的勝發餅家。據店主蔡師傅表示，檔攤最初設在元朗市中心，約40年前遷到現址。勝發餅家最拿手的出品要數各種懷舊傳統港式包餅，雞仔餅、老婆餅、菠蘿包、雞尾包和蛋撻等固然美味，前陣子卻因為一顆忌廉筒而受關注。

只賣7元的忌廉筒，在上世紀50、60年代曾經流行一時，但由於製作工序繁複又賣不起價錢，現時已經十分罕見。師傅首先要製作酥皮再捲成筒狀，最後將打發好的忌廉唧到酥皮筒中。蔡師傅表示每次製作得花上3小時，受歡迎程度是始料未及：「周末或者假期可以賣出超過300個，甚至有客人會來電預留。」

遠道而來當然不可錯過一嘗這個人氣忌廉筒，酥皮脆口鬆化而且牛油香氣滿載，忌廉甜中帶鹹，雖稍嫌膩滯但不失美味。無論出於對師傅手藝的欣賞與支持，或者想尋覓舊日的滋味，都值得一試。

注意勝發餅家所在的錦田公路交通頗為繁忙，餅家稍前雖有避車處但抄牌風險很高，建議轉入兩旁橫街找停車位比較好。

從錦田公路轉入粉錦公路再走約3公里，到達今次自駕遊的終點泰潮享用泰國菜。泰潮在港澳有多家分店，八鄉旗艦店2017年開業，現時提供外賣八折優惠。

餐廳地方寬敞之餘，車位亦充足，同時細心經營打卡位和兒童遊樂設施，頗適合家庭聚餐，可惜受疫情影響暫時無法盡情享用。食物方面亦見水準，最富特色的要數泰式香草煎蛋，用上泰國特產臭草切碎煎成奄列，香脆而風味獨特。海南雞由兩名具10多年專做海南雞的泰國師傅親自主理。無論選材、浸雞、調醬和煮飯都一絲不苟根據當地傳統配方製作。泰式招牌鹵水大拼盤則包羅大腸、鵝片和豬手等，選擇豐富。遊完車河，大可外賣泰菜回家慢慢歎，為旅程添上滋味句號。

◆勝發餅家

地址：元朗錦田公路215號A

查詢：2476 4740

泰潮（八鄉旗艦店）

地址：元朗八鄉新隆圍竹坑村50號

查詢：2430 3333

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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