楊東龍「透視」生命狀態 繪畫奇幻香港大小事

自2019年在灣仔艺鵠藝術空間的展覽後，楊東龍的新個展「日課」帶來《摩星嶺》、《瓷狗》、《抽口煙二》等新作。

是否一定要畫靚的東西？

畫展中第一幅新作《瓷狗》，繪於2020年年底，但構思卻來自幾年前，楊東龍指着畫中一個正在脫掉黑色高跟鞋的女人，說︰「一開始只是想畫這個人……想像是一個類似售樓處的地方，有很多示範單位，我想說這個人是在裏頭做銷售員的，站立到累，見到那張牀很舒服的樣子，就產生幻覺，想睡在牀上，故事是這樣開始的。」然後他又說，繪畫時那些構思、畫面總是出現在腦海，但直到自己找到一個切入點，他才會開始創作，而在這幅畫中，他的切入點是「幻覺」。

這個空間裏，還有兩個親吻的男人，在電視機中孩子如鬼魅般的倒影，張開手的外傭，並排而坐的疑似準備上班的男女，還有在右下角的「瓷狗」——在鏡子面前豎立一隻瓷做的斑點狗。這些畫面奇幻，但到底幻覺是什麼？就回到繪畫這件事上面，「其實你可以用不同的顏色去處理空間，這一件事本身已經是一種幻覺……不一定只是顏色的，顏色是舉例，可以是一個造型，可以是線條，筆觸的運用也可以」。我問他是人物有幻覺，還是他有幻覺呢？他說自己也不知道。

由2008年開始到現在，楊東龍不時會在工作室繪畫寫生油畫，今次展覽挑選了33幅畫，組成作品《寫生筆記》。這些畫描繪的是楊東龍從自己在堅尼地城工作室的窗戶，向休憩處的方向張望，所見到的人物及植物等，最近楊東龍多畫了點鳥兒，而他打算遲點會畫一些昆蟲。他在這個工作室差不多20年，畫廊的人說他見證那棵洋紫荊由又瘦又矮長到現在，它的枝葉可以伸入工作室的窗戶，要關窗就要把洋紫荊撥開。記者見他畫了幾幅洋紫荊，以為他很喜歡這植物，誰知他說，寫生是要「畫在我身邊的東西」，所以他才畫洋紫荊，其實他覺得洋紫荊「又奀又細，我一向覺得這植物的造型『好難睇』」。由此他又帶到自己對繪畫的思考，他說︰「是不是一定要畫靚的東西呢……我不是要給出答案，這個是我問自己的問題。」

下個區域就有兩幅新作品，《抽口煙二》和《小炒王》。《抽口煙二》中，婆婆口中銜着煙，但沒有點燃，摟着她膊頭的女人則拿着點燃了的煙，兩人身處大廈平台，背後是東區走廊，可推斷大廈的位置在北角糖水道附近。至於《小炒王》，楊東龍說是參考香港常見的市政大廈中的熟食中心，其中一個參考地點是石塘嘴街市及熟食中心。這兩幅畫，他談到的是透視法和繪畫的自由︰「我回想繪畫的目的是什麼呢……（就覺得）那套（正規的）透視方法，你不跟從都可以的。」同一幅中，有兩個透視不同的空間，像勉強拼合在一起，或整個地方像扭曲了一樣，加上不同的視點吸引觀眾細看，是楊東龍畫作的特色。

多重時間點交纏

來到個展最後一幅畫作，2020年完成的《摩星嶺》，也是今次展覽焦點所在之一，是由3幅畫作拼合而成的大型油畫，關於在摩星嶺這個地方不同的時間點發生過的事情。楊東龍一直都想畫在自己工作室附近的摩星嶺，而他終於找到切入點——歷史畫，並完成這幅三聯歷史繪畫。左上角有一些英軍，因為二戰時摩星嶺曾經是香港的軍事要塞，之後1950年摩星嶺是國民黨士兵及家屬的難民營所在地，楊東龍說難民營存在過的痕迹至今可見；中間的跌打舖，是現時他在域多利道所見的；而最右面的空間，是域多利道扣押中心，又稱「白屋」，是當年政治部關押政治犯的地方，由此楊東龍聯想到1966年的天星小輪加價暴動的事件中，有沒有年輕人在這裏被囚禁和虐打？畫作中有一身穿啡色大衣的男子不斷徘徊，楊東龍藉由他說明畫中的時間是流動的，在這些之上，他最想呈現的是「狀態」︰「對我來說繪畫是一個狀態……這個狀態不是新穎的，但是獨特的，因為他是楊東龍的，而不是畢加索或Monet的；而其實楊東龍都只是一個名字，大家都是一樣的，不過剛好我是用繪畫去表現（這個狀態）。」

他總結這些年來的繪畫︰「在這個狀態入面，我們才會思考自己的生命，講得老套點，其實我就是利用這件事，去感覺，我自己究竟是什麼。」

●「楊東龍：日課」

日期︰即日至3月6日（周二至六開放，公眾假期休息）

地點︰刺點畫廊（香港黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓）

網址：blindspotgallery.com/zh-hant/

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪