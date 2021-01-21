穿上一身輕薄春日衣飾 以時裝慰勞自己

時尚品牌在春夏主季度之前，常以cruise或resort collection為名推出初春系列，雖然因疫情影響往外地度假變成奢想，卻不能抹煞度假系列的價值，因為系列的可穿性通常極高，不太浮誇而又討好，而且每每都是充滿春日朝氣，穿上讓人賞心悅目，Valentino今次的度假系列——Diary Collection亦不例外。設計靈感源於剛柔並濟的風格，去除不必要的繁冗，並通過簡化的衣服線條來構造基本輪廓，讓輕薄的材料表現艷麗的顏色及質感。系列有很多闊袍大袖的連身裙或半截衣裙，看似一幅大布卻蘊含高超的剪裁技巧。系列中有時以color block營造色彩互碰的視覺效果，亦會以做工精細的蕾絲、刺繡和印花來表現春日華麗之感。

「玫瑰花瓣」拼疊手袋

Valentino Garavani配飾系列也非常精彩，其中有工藝卓越的03 Rose Edition Atelier，造型巧妙地以柔滑的玫瑰花瓣形皮革拼疊而成，質感細緻動人。系列提供大小不同的斜孭手袋、單肩孭袋和較大型的手提袋，鞋履則有高跟鞋、涼鞋和球鞋等。另一重頭鞋袋配飾則是Roman Stud，鉚釘裝飾是品牌標誌設計元素，亦成為2021早春的熱推系列。

早前發布的Valentino Insights企劃，可見品牌對鉚釘元素的重視，企劃以數碼形式虛擬建構一幢位於地中海的林間別墅（圖1），只需網上輸入Valentino Insights搜尋就能到訪。這所現代主義建築風格的別墅配合周遭的自然景致，給人有種快要入住超豪Airbnb的興奮感覺。大門外牆與屋內均鑲有鉚釘裝飾，進入客廳和睡房更會發現天花懸空飄浮了一個超巨型的Roman Stud手袋。別墅的各種陳設都別有玄機，例如一按書架的圖書、電視或黑膠碟唱盤等，便會出現影片、音樂、網店等不同資訊，別墅還設有偌大的衣帽間和隱蔽的視聽室，處處隱藏驚喜有待訪客發掘……即使不能外遊度假，參觀過這間虛擬別墅，也會讓人感受點點奢華的心靈慰藉。

查詢：Valentino 2523 8035（Landmark店） H&M 2337 3400（Fashion Walk旗艦店）

文：溫兆明

模特兒：Eliza（Liberte Management）

化妝及髮型：Chris Lam、KK

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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