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2021年1月21日星期四
FEATURE
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親手冲曬充滿驚喜 菲林攝影 「攝」住年輕人的心
新手入門 相機、菲林如何選？
菲林冲曬過程
大學生開菲林相機舖
菲林冲曬過程
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【明報專訊】不少人拍完菲林後便直接交給冲曬店，冲曬出來或掃描到電腦中，對黑房內的冲曬過程仍不甚了解，究竟影像如何從菲林呈現在相紙上呢？
相關字詞﹕
定影劑
停影劑
顯影劑
菲林拍攝
文青
菲林相機
菲林
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