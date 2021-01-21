新手入門 相機、菲林如何選？

（資料來源：尹子聰、Grace）

問：新手學習菲林攝影時，有什麼地方要注意？

尹：把菲林裝進相機時，記得留意有無把菲林底片上好，否則拍完一大輪才發現白費心機；每筒菲林有不同ISO（感光度），每次裝好一筒菲林後，記得根據菲林的ISO，在相機上設定相同的ISO，否則照片會容易曝光過度或不足。由於菲林相機沒有防震功能，若使用50mm的定焦鏡頭手持拍攝的話，快門不應慢於1/60秒；焦距200mm的，快門則不應慢於1/250秒，餘此類推，否則容易因手震而令影像模糊。

問：如何選擇菲林相機？

尹：先看看相機基本結構能否運作，例如能否按下快門按鈕；然後看看觀景窗（viewfinder）有無霧化、機身無否凹陷等。不過，有很多菲林相機的暗病其實很難檢查出來，所以最重要還是找一家較可靠的商舖購買。

問：有什麼推薦的菲林相機？

尹：若是入門級單反相機的話，我推薦Minolta X-700，它有自動曝光模式（P mode），即使是對光圈、快門不太熟悉的新手也可以輕易上手，而且價錢相對便宜，市面售約$1200至$1500左右。若是「傻瓜機」（全自動相機）的話，我推薦Olympus mju-II，它的機身小、光圈大、反應靈敏，而且防水，價錢不貴，約$600至$1200左右。

問：有什麼推薦的菲林？自己愛用什麼品牌？

尹：我推薦Ilford HP5 400，是一款歷史悠久的黑白菲林，質素不錯，ISO 400的菲林也通常較易用。

Grace：我愛用 Lomography Redscale XR 50-200，是一款「反轉片」（reversal film，即膠片上的顏色與實際所攝景物顏色一致），往往曬出來的相片都會有意料之外的效果。