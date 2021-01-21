親手冲曬充滿驚喜 菲林攝影 「攝」住年輕人的心

近年菲林攝影在年輕人之間愈來愈流行，以往被視作「老餅」、「龍友」才感興趣的，今時今日竟成了年輕人的新玩意。在用手機輕按一下就能拍照的2021年，人們對菲林的愛竟然「用完又再有」，到底它如何能攝住年輕人的心？

23歲的阿Yo第一次用菲林相機，是大學一年級時室友借給她的Olympus 35RC，是一部rangefinder（旁軸相機），拿上手小巧方正。她拍的第一卷菲林，是在宿舍裏對着鏡子拍自己，拍宿舍的門、椅子、室友；又跑到海邊拍海、拍天空。第一卷菲林很快拍完，交給宿舍樓下的小小曬相舖，冲出來的照片有一半曝光不足。她自言「炒晒車」，成品卻依然令她驚艷：「原來個門口都可以咁靚㗎喎！」

為菲林照獨特質感而着迷

不少年輕人也像阿Yo一般，為菲林拍出來的特別質感而着迷。24歲的Grace Wong去年4月左右開始玩菲林攝影，她形容「每筒菲林都有屬於自己的質感」，每次拍出來的顏色跟肉眼看的都有稍微出入；冲曬出來那一刻才知道成品如何，更添神秘感和驚喜。阿Yo除了單獨拍照，還會與朋友相聚散步時順道拍攝，發掘社區之美；Grace也發現身邊多了人留意身邊的事物，她亦以菲林拍攝的方式把它們記錄下來。

現在手機拍攝方便，為什麼兩人卻走回頭路，用又麻煩又費時的菲林？阿Yo喜歡粗微粒、較raw的照片；加上，手機或數碼相機每次可以拍下多張照片，但每筒菲林拍出來的相片都有限，因此她更珍惜每一張拍下的照片。Grace則認為現代人生活節奏急促，相比起輕觸手機屏幕拍拍拍，菲林攝影「能令我的世界慢下來」，好好感受拍攝的過程。

愛上菲林的「不可預測」

本地菲林攝影師尹子聰在大學修讀紀實攝影，畢業後主要從事藝術攝影創作，曾於本地及海外外舉辦多次展覽。對於很多年輕人愛上菲林的「不可預測」，他笑言如果拍攝技巧夠成熟的話，其實能夠預期成品效果。然而，他亦一直對菲林攝影和冲曬情有獨鍾，認為魅力在於「手做」（craftsmanship）——攝影本身相對其他藝術創作的過程較機械化，故「手做」程度相對較低；但透過親自拍攝、冲曬菲林，卻令他找回「手做」的滿足感。「craftsmanship是你需要放很多時間心思下去才能做到的事物，我希望我的攝影有這個element（元素）。」他比喻，就像聖誕節送頸巾給情人，相比起「喺街買」，手織的頸巾即使有很多坑坑洞洞，但過程中所花的心思卻顯得它格外珍貴。

尹子聰有教授菲林攝影初階技術，如黑白冲曬與區域曝光法，全程4堂，學費$2400，他亦會借出菲林相機予學員使用。他留意到近5年來，對菲林攝影感興趣的人陸續增加。例如來他工作室報名或詢問有關菲林攝影的人，也明顯較以前年輕了，主要是廿多歲的年輕人，甚至也有十多歲的高中生。而且市面上賣菲林及菲林相機的店舖也多了，在裝潢或定位上更針對年輕一族。阿Yo亦發現身邊拍菲林照的朋友一直增加，熱潮更燒至不同圈子如社工圈、醫護圈等。Grace更直言：「去到邊都有人攞住（菲林相機）」。

菲林相機門檻不高易負擔

尹子聰指，菲林攝影潮復興，除了以上提到種種菲林攝影的魅力之外，也跟近年大南街的文青潮流類似，在年輕人之間成為了「好像很潮、很型」的一件事；加上菲林相機門檻不高，千多元已經買得一部二手相機，年輕人容易負擔。當然，年輕的菲林攝影愛好者中，有人單純當興趣嗜好，亦有人認真鑽研。

阿Yo用菲林相機拍攝已經5年了，攝影技術愈發精進，當初傻傻哋「炒晒車」的情况當然不會再發生；但當初第一眼看到自己拍出來的菲林照片的那刻感動，仍長留心中，亦是這份感動吸引着更多人投入這個光影世界。

■The Photocrafters 黑點

地址：觀塘興業街16至18號美興工業大廈A座12字樓11A室

查詢：2851 1003

文：鄧捷

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com