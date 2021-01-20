收藏貼士：暢銷小說 初版吃香

「文獻書籍很值得珍藏，有系統地儲成一套是趟驚險刺激之旅。」相比珠寶和名畫，一般文獻古書的估價相對不算高，算是易入門的門類。他說要從事這類收藏須勤力做研究。「若想收一名作者的著作，需要知道初版印刷的年份；如喜愛歷史人物，便要知道其生平、掌握他寫過什麼信給什麼人。」他說除留意拍賣消息外，也可留意一些稀有書書展。

◆Harry Potter and the Philosopher's Stone，1997年初版

估價：3000至5000英鎊

成交價：18,900英鎊

特色：相比起其他古書，此書雖然歷史價值不算高，但成交價卻充滿分量。●

拍品狀况報告值得參考

拍賣行製作的圖錄很多時會刊登拍品的狀况報告。以古董為例，有時會推算一些破損處的成因、被修補的年代等。

推算破損成因、修補年代

近年流行網上拍賣，「隔山買牛」的買家未必有機會親眼察看及親手觸摸拍品，這些報告補償了圖片的不足。這些考證除保障買家利益外，亦具研究和參考價值。牛頓親筆手稿上的狀况報告指出手稿曾被燃燒，字張邊緣部分和當中的文字因而遭受損毁。而至於何時被燃燒、因什麼原因被燒則沒有交代。拍賣行指這些報告只供參考，買家仍需靠自己的專業眼光或尋求其他專業意見。