牛頓手稿揭秘 記錄與古文明對話

精美的書畫或油畫在拍場上極為搶手,而科學家、文學家或政治家的親筆手稿或初版著作亦吸引不少背景神秘的人士收藏。大型拍賣行甚至設立專門研究手稿的部門,負責徵集這些記載人類文明、歷史的珍品。

研究包括古埃及文明、煉金術

蘇富比手稿部專家Gabriel Heaton對古籍文獻有深入研究。他是劍橋大學博士,專研英國文學和歷史的手稿,曾處理《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)作者Jane Austen的親筆手稿、伊利沙伯一世及甘地等名人的文獻。一般藝術收藏家會結集同一作者、同一時期或相似風格的作品,以建立收藏系列。系列收藏的價值,在於可立體呈現藝術家的思想和風格,作為一個整全研究。Gabriel Heaton說古籍文獻對研究歷史人物有極大幫助。他以牛頓為例,指透過其親筆手稿可發現他除努力研究引力理論,亦同時對古埃及文明、測量方法及煉金術等有深入研究。

拍場流傳,過往有不少牛頓的手稿都被同一個神秘的西方收藏家買下。Gabriel Heaton說今次拍賣中的牛頓手稿合共有3張,年份是1680年代,上面有牛頓的親筆簽名,內容有描述使用古代計量單位cubit對埃及大金字塔體積測量的方法,包括金字塔外觀寬度、入口、隧道等尺寸的註釋。他透露今次投得手稿的是一名亞洲藏家。究竟引力理論和這些東西有什麼關係呢?為何偉大的科學家牛頓會同時對這些東西着迷?

Gabriel Heaton指出,不少現代人認為引力理論和古代測量完全沒關係,但當結集牛頓的不同手稿,便揭示出這科學偉人充滿想像力,早於17世紀已有破格思維。他說牛頓還有許多未正式公開和發表的手稿,內容不少和煉金術、神秘學說、聖經末日啟示等題材相關。他稱牛頓生活的年代社會保守,若在當時發表這些研究有可能被指是邪端異說。牛頓家族後人一直努力保護這些手稿,當牛頓離世後手稿陸續流出,其思想和研究才為人所知。

手稿有被燒痕迹 或另有故事

Gabriel Heaton表示,按已被發現的文獻推測,牛頓大約於1680年代開始研究金字塔,研究時居住在英格蘭的祖屋。今次曝光的3頁手稿可清楚看到紙張邊緣有被火燒過的痕迹。有人估計當時桌子被牛頓的愛犬打翻了蠟燭所致;亦有推測這手稿暗藏驚世秘密,有人希望它從世上消失。

真正原因不得而知,拍賣行的相關狀况報告亦未陳明原因。曾細心研究手稿的Gabriel Heaton說,不少科學家都相信古埃及人掌握許多地球奧秘,而牛頓亦相信在歷史洪流中,不少古人有驚人發現,只是未有好好保存和整理。Gabriel Heaton指牛頓除做科研外,亦相信考證古文明有助打開科學大門、突破研究瓶頸。在牛頓眼中,這些東西甚至乎比數學和物理研究更寶貴。雖然大家對牛頓的手稿充滿想像,但其實他的研究十分踏實。Gabriel Heaton說手稿顯示牛頓對古埃及人的測量方法感興趣,但研究目的很大機會是用來驗證自己的科學引力理論。手稿展示了這位偉大的科學家和古代文明對話的片段,極難能可貴。牛頓尊重古代知識,每每小心考證,當代人亦應好好保存其手稿。雖然未必如流傳般得出什麼驚世發現,但也是對科學家的致敬。

