教大GPS：少數族裔選書有法

拉近文化差距 少數族裔更易代入

筆者最新的研究顯示，少數族裔學生及其教師，在評定書本與學生的文化相關度時往往有差距。學生會看書中人物的經歷、地點是否似曾相識；教師則以單維度衡量整本書（相關或不相關），故不時高估其文化相關度。

另外，書本的文化相關度與學生的閱讀能力有關。少數族裔學生閱讀他們認為有較多文化相關經歷的書，會多16%機會將個人生活代入書本；閱讀有較多文化相關地點的書，則多4%機會答對閱讀理解的批判思考題。教師就書本的文化相關度評分同樣重要。當少數族裔學生閱讀由教師評為文化相關的書，會多13%機會答對閱讀理解的推論題。

因應水平 選文化相近/相異書籍

教師了解文化相關書籍的影響後，可安排學生同時閱讀文化相近與相異的書，再作相應評估。只要知道學生閱讀文化相近的書，閱讀能力會增強多少，相反的話閱讀能力又會減弱多少，教師就能調整教學，提升學生的閱讀技巧。

我們建議：

1. 家長和教師於圖書館搜尋少數族裔兒童/學生文化相關的書

2. 學生及其教師一起評估書本的文化相關度

3. 從多個維度：地點、時期，還有角色年齡、性別、說話和經歷，評估書本的文化相關度

4. 家長和教師鼓勵子女/學生參與挑選，看一些有助提升閱讀的文化相關書籍，同時亦閱讀一些文化關連較少的書，增加閱讀理解的難度

現時已有很多文化相關的中英雙語讀本，結合閱讀和語言學習，有效促進少數族裔孩童學習母語和中文，適合各年級小學生閱讀，例如：

．Matt Lamothe《世界的孩子，不一樣的生活：來自7個國家 的7個孩子，食衣住行都不同的一天》

．Maxine Trottier《候鳥：季節性移工家庭的故事》

．Louise Spilsbury & Ceri Roberts《世界中的孩子》系列

如有查詢，歡迎電郵或致電趙明明教授（mingchiu@eduhk.hk/ 2948 8602）或Prof. Tanya Christ（christ@oakland.edu）

文：趙明明（香港教育大學特殊教育與輔導學系講座教授（數據分析及多元教育）及評估研究中心總監）

Tanya Christ（奧克蘭大學教育及人文服務學院教授（閱讀及語言藝術））

崔晶盈（香港中文大學教育學院課程與教學學系講師）

翻譯：林思明（香港教育大學評估研究中心行政主任）

[Happy PaMa 教得樂 第329期]