善養救未來：真的應該嗎？

我在工作中遇到不少家長，他們會說男仔唔應該怕黑，應該要喜歡做運動；女仔人家應該要穿裙子，唔應該踢波等等。當孩子做不到他們認為「應該」的事時，就認為孩子「有問題」、「唔聽話」。然而，家長可曾思考過這個「應該」從何而來？自己對孩子的即時情緒反應又是源自什麼？

就以我朋友為例，她事後坦承自己小時候父母沒錢供她學琴，令她非常遺憾，故今天她掙到錢後便感到應該供女兒學琴。表面看似是疼惜女兒，實則想修補自己兒時的遺憾。孩子逆己之意，就是拒絕替自己圓夢，於是不忿、失望，甚至憤怒。

灌輸「應不應」恐限制孩子創造力

對孩子來說，家長是生命中的重要人物，為了想父母愛惜自己便自然會努力取悅，做不到「應該」的事，會容易產生罪疚感和恐懼。當日，朋友女兒即使正埋首工作，極不情願之下也跟隨媽媽的吩咐，在我面前表演了，做了媽媽認為「應該」的事，在沒有自主選擇之下，彈奏了一首沒有靈魂的樂曲。

其實，自主感（Autonomy）是一個重要而基本的心理需要。多項研究顯示，若孩子獲鼓勵去自主選擇，他們便會感受到自己有能力作決定。這感覺不但能提升孩子的能力感和自信，更可以幫助他們獨立，建立責任感及解難能力；當孩子有選擇及自主權，他們對投入活動甚至學習的動力也會提升。

然而，家長往往沒察覺自身的童年經驗正影響着自己的教養取向，並衍生出各種「應」與「不應」。這些「應不應」的要求若沒有照顧孩子的需要時，便會扼殺孩子認識自己、學習自主的機會。

《善養小童成大同》一書作者、澳洲心理學家顧樂本（Robin Grille）指出，家長對孩子灌輸大量的「應」、「不應」，會限制孩子的創造力及冒險精神；反而當我們給予孩子空間追求自己的興趣時，能觸發自主學習的動力。就好像朋友的女兒專注地剪片，若沒有被打斷的話，她或許會進入flow state（心流狀態），是一種高度專注、高效、高創造力及喜悅的狀態，而「心流」的先決條件之一，就是要熱愛所做的事。

每當我們發現孩子的某些行為觸動我們的情緒時，可否先停一停、深呼吸，感受一下自己當下的情緒來源才作回應？這不僅能減避免衝突，更或會讓你對自己許多的「應與不應」有全新的感知。

文：郭䔝彤

作者簡介﹕註冊輔導心理學家、「教育大同」善養小童成大同親職教養計劃團隊

[Happy PaMa 教得樂 第329期]