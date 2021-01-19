童途有「理」：0至3個月大 發展里程碑

促進感知活動發展重點：（圖表）

(1) 眼部

初生寶寶的視力距離大約有25至30厘米，他們能看到光及一些黑白圖案，但注視能力短暫。近距離跟嬰兒對話，以黑白條紋或發光玩具於幼兒的視程約45度左右移動，可提升嬰兒的專注力及誘發其眼球追蹤物件的能力。

(2) 腦部

這階段的寶寶喜歡被擁抱的感覺，大量的肌膚接觸及按摩能促進腦細胞之間的連接，從而感受被愛護及建立起安全感。建議父母透過多擁抱幼兒去給予觸覺刺激，以穩定其情緒及促進腦部發展。

(3) 頭部

寶寶大概在2、3個月大時開始建立「頭部控制」，如怎樣把頭維持在中線，怎樣左右轉動頭部，以及在仰卧被拉起時如何穩定頭部防止後仰等。父母可利用發聲的玩具去吸引寶寶，讓他的頭兩邊轉動及在被拉起時將頭維持在中線。

(4) 身體

當寶寶2個月大時，父母可讓寶寶嘗試俯卧的姿勢，將圓柱形軟墊放於幼兒的胸膛下，以雙手撐地，可鍛煉寶寶頸肌及背肌。◆

下期繼續與讀者分享寶寶在4至6個月的發展里程碑及相關活動。（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳慧雯（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第329期]