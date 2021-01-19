親子筆陣．日式育兒記：方便二手交易網 舊物福音

由於日本疫情擴大，我們預訂的新年滑雪之旅已經告吹，整個新年假期也為搬屋而東奔西走。觀察了20多間小學後，我們最後找到了心儀的一間，同時也找到合適的房子。為了讓MJ在4月順利入學，我們決定在1月底前搬家。

經歷過搬家的朋友也知道這是一件多麼累人的事。以我的經歷而言，處理那些「不想搬到新家」的東西最費氣力，因為丟了又覺得可惜，送給朋友又怕對方嫌棄。日本雖然有不少回收店，但又懶得一車車送過去。之後跟媽媽友談起搬屋的事宜，她們一致口徑推薦我用一個叫mercari的平台，將我不要的東西賣掉，還告誡我千萬不要上癮！

便利店郵局代勞交收

mercari的原理其實跟香港的carousell差不多，都是將自己用不着的東西拍照放上平台，看看有沒有買家想買。在carousell交易成功後，買賣雙方需互相私訊，商討付款跟交收方法；而日本的mercari則有自家的網上平台解決所有交易，例如賣家將相片上載至平台後，如有買家「扑槌」後，買家不用私訊賣家怎樣交易，所有交易均在平台解決。當賣家知道貨物售出後，便可以在兩天內自行包裝，然後直接遞交到便利店或郵局即可。由於所有交易均不記名，郵寄資料也由mercari負責，賣家及買家都毋須知道彼此的資料。當賣家去到便利店或郵局，職員會編印一張單據讓你貼在貨物上，然後便會收走貨物，方便快捷。mercari會就每宗交易收取10%手續費，扣除運費及手續費後，網上交易的金額將以點數轉帳給賣家，而所有用家經平台核實身分後，可直接將點數過數至銀行戶口或於其他商戶消費，十分簡單！

買賣方毋須私約 保障私隱

我們用了差不多兩三個星期，已經把一半「帶不走」的舊物賣掉。小至一本書、一件BB衫、一架玩具車仔，大至健身器材、一對高身boot，也能一一賣走；最重要是我們只需簡單包裝，然後拿到便利店便成，輕鬆快捷，毋須擔心泄露個人資料之餘，又能為自己用不着的物件找到新主人，比知道它難逃入堆填區的命運，開心倍增，環保得來又能掙些微零用錢，難怪大受日本人歡迎。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第329期]