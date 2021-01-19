小學雞媽媽：台北念中學新奇事

師長請飲珍珠奶茶

珍珠奶茶的驕傲：說珍珠奶茶是台灣人的驕傲，也許不為過。Bubble milktea或boba milktea登上The New York Times和The Independent等國際傳媒，自然也把Taiwan一併帶上去。在孩子念的學校，珍珠奶茶也是驕傲一種。同學生日，媽媽請全班飲；贏得班級獎項，班導請全班飲；考試成績好，科導師也來請飲……小女最高紀錄是1天得到3大杯。孩子非常受落，但媽媽聽着，彷彿自己的胃也被貫進大量奶精和糖。香港教師流行派文具，台灣教師喜歡派糖水，但都值得發揮想像，發掘更多非物質兼不危害健康的獎勵方式。

小息跑跑跑：初到台灣時，兩小對於台北校園之大，最是驚喜。他們念的私立學校在山腳，從校門走到課室已經是健行了；而操場空間大，也減低了互相碰撞的風險，所以台灣孩子放小息是盡情奔跑，不必被罰站。又所以，上學第一個月，我家小妹每天回家都投訴兩條腿累死了，因為她一直在跑，彷彿要把從前沒被容許的里數一下子追回來。至於台北偌大的公立學校，課餘時間更是街坊的公共空間，既推廣全民運動，也可以用來辦社區教育。也許香港可以參詳？

用王維古詩考地理題

頭暈在ABCD之間：國中會考幾乎都是選擇題，考生要在滿卷的ABCD中，找出一個個標準答案。但別以為選擇題一定容易，我家小子告訴我，解題常常要腦筋急轉彎，有時還會把不同科目的能力一併考進去。譬如題目引用王維的詩「人閒桂花落，夜靜春山空。月出驚山鳥，時鳴春澗中」，問詩人寫的是哪種月相？這是地理科題目。也有把當地常識入題的，像棒球，所以不熟球星也不懂賽例的新移民如我家兩小，只能傻眼了。

香港的孩子，經歷了很不一樣的一年：有的要適應視像課堂，挑戰更自主自律自發的學習方式；有的離開熟悉的親友和土地，挑戰另一個國度的學習生涯。無論是哪一種，我都有信心，他們會長得強壯堅韌——因為，都是來自香港的好孩子。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第329期]