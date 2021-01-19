親子筆陣．永明的天空：如果沒有網絡，你願意像以前般生活嗎？

對呀！像個消失了的2020……

1988年某一天，我捧着最新型號的電腦顯示器，一部像迷你手提電視機的東西回家開箱。搭上電源，熒幕依舊灰黑，只會閃着綠色字體，沒有亮麗圖像，叫單色顯示器（monochrome monitor），卻興奮了好半天。那些年上網是未來的事，電腦只是一個大型計數機，及後才有文書工具軟件，還記得的英文系統有WordStar、WordPerfect等等；進入1990年代初，中文系統則盛行國喬和倚天（相當富有武俠小說色彩，可惜沒有屠龍系統）。年輕的爸媽不要笑喔，以前的試卷工作紙都是要油印的，全人手操作印刷。教師們要用針筆在蠟紙上一筆一畫地寫字或繪圖；寫好了，放在油印機上，油墨便會滲透蠟紙，落到預先放好的白紙上，製成試卷或通告。那些年，全是美好的日子。

網絡把人拉近還是推遠？

1980、90年代，隨身通訊工具開始流行，由BB機（Call機/傳呼機）到「大哥大電話（舊式手提電話，形似水壺），再到2000年代後期的iPhone，短短20多年，資訊傳遞方式和工具翻了幾十番。這當然要靠互聯網的發展，全球連線，商貿合作，文化交流，造就了今天複雜的網絡世界，也徹底改變了人類的生活面貌。早上起來，預設的人工智能助手會為你報告天氣，提醒你今天的行程或重要事項；你沒有出門，卻在上班；子女沒有上學，卻在上課；門鈴響起，是網購的新鮮餸菜快遞，足不出戶，不必見面，人事物都在彈指之間倏忽而過……網絡究竟把人拉近了還是推遠了？網絡是另一種病毒嗎（一笑）？你願意回到從前的生活模式嗎？

COVID-19為社交距離增添了防疫的定義，但其實社交距離一早已經自行演變。人與人的疏離感在網絡世代像霧又像花，似近還遠，真假難分。隨着疫情的發展，限聚的人際活動進一步拉闊關係。衷心祝禱疫情快快退去，讓大家重見孩子們的笑容，拍拍膊頭拉拉手，一同經歷一起感受，把生活原初的真心呈現，分享美好。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第329期]