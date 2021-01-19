健康家庭：郁郁手腳身體好 親子捐山窿 運動增感情

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

文：許朝茵

蘇sir跑齡逾20年，曾多次代表香港出征國際田徑比賽，例如2003年夏季世界大學生運動會等，現時是全職教練，亦是一子之父。6歲的兒子庭逸（Jace），平日紮紮跳，喜歡行山及踏滑板車，惟在疫情下，蘇sir不得不減少和他外出，一家人留家的時間也多了。

通常孩子在家中，百無聊賴時便會抱着遊戲機不放，令家長非常頭痛，但蘇sir沒有這個煩惱。他表示，去年疫情爆發初期，為免兒子常留在家中喊悶，便主動買了一部遊戲機給Jace，誰知小豆丁不太熱中，反而寧願在家跟爸媽做運動或玩遊戲，最後更將遊戲機擱置一旁！

家長一起做 孩子更投入

蘇sir表示，其實想孩子有動力做運動，首要是家長以身作則，和子女一起做，這才可以令孩子投入。而且親子齊齊做運動，亦可增進彼此的感情。另一方面，爸媽亦要讓孩子感受到做運動的樂趣。他表示，有些父母對子女要求嚴格，以踢足球為例，家長希望孩子踢到一定的水準，所以不停糾正他們的技術，「這只會讓小朋友覺得自己會犯錯，經常被指摘，未能感受運動的樂趣」。

勿太計較技巧 享受最重要

他強調，和孩子做運動時，毋須太過計較他們的技巧或運動成效，最重要讓他們好好享受過程。就正如蘇sir身為長跑教練，也不急於傳授跑步技術予兒子，即使兒子主動問及有關跑步技巧，他都只是簡單答一兩句，「現時主要希望他培養運動的習慣，至於技術方面，留待日後他想學才教」。

在疫情下，他提議父母不妨帶孩子到人少空曠的地方「放電」，或者在家中做些親子運動，以保持他們有一定的運動量，否則小朋友一旦習慣「宅」在家中「坐定定」，日後未必再有動力做運動。

今次他推介3項適合在家中做的運動，建議一星期做2至3天。

．捐山窿（圖）

．手牽手深蹲（圖）

．俯臥撐（圖）

■有片睇︰親子運動，bit.ly/3oNAVbF

[Happy PaMa 教得樂 第329期]