家家有禮：潮迎金牛 祝願五福臨門

此外，apm還精心設計萌爆潮牛利市封，最特別的是大家可隨自己喜好印上專屬名字或自選搞笑祝福潮語，由即日至2月11日期間，The Point會員於apm以電子消費滿指定金額即有機會換領，禮品數量有限，換完即止。

◆INFO

金牛祈福遊樂園

日期：1月21日至2月28日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送賀年尊貴版禮品

apm送出賀年尊貴版禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm可愛賣萌潮牛利市封、Sunn Vill花果椿妝酒及Blesscuit「祝．甜蜜」SWEET 24片禮盒。名額3個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：1月26日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第329期]