本周FOCUS．採訪手記：給SEN孩子閱讀的權利

今期還有一名受訪者，是「綠腳丫親子讀書會」創辦人柯佳列（Kenny），相信愛親子閱讀的家長，對他不會感到陌生。原來，Kenny近年積極推動共融閱讀空間，為的是要還有特殊教育需要（SEN）的孩子一個閱讀權利。

訪問當日，Kenny有幾句說話特別打動我，「我相信每個孩子也喜歡閱讀和有能力閱讀的」、「不要打沉SEN小朋友對書的好奇，也不要剝奪他們透過書獲得知識的樂趣」。

的確，我們很多時都「認為」SEN孩子讀不來，但在個多小時的訪問裏，Kenny便出盡渾身解數，用了很多不同的方法，包括聲音、遊戲，甚至rap等，把不同體裁的繪本一一演繹給記者聽，由無字繪本到童詩都涉獵了，為的是要證明給大家知道，只要有合適的書、合適的方法，一樣可以帶動SEN孩子參與其中。和Kenny一席話，不單學到很多親子閱讀的技巧，也帶來不少反思。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第329期]