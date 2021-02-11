共融書角：節奏快、「有得玩」增SEN童閱讀動機

「很多SEN孩子的家長，常說自己的子女不喜歡或不懂得看書。但我覺得不是，只是大家沒有找到合適的書和閱讀方法。」綠腳丫創辦人柯佳列（Kenny）說。

想提升SEN孩子的閱讀動機，Kenny強調家長先要打破固有觀念，不一定看情節豐富、有教育意味的故事繪本才叫閱讀，「讀障孩子駕馭不到故事裏的文字，會抗拒，覺得閱讀跟自己無關；亦因為故事類的書有起、承、轉、合，對過度活躍症的小朋友來說，要花的時間太長了，他們沒有耐性」。

他建議可選一些着重圖像、節奏明快，兼且讓孩子「有得玩、有得參與」的圖書，他以《鳥有翅膀，孩子有書》為例，「每頁得一句，『蘋果有種子』，讀畢這句就可用相同的句式和孩子玩接龍遊戲︰雪梨有種子、橙有種子……『海洋有船』，馬路有車、天空有飛機……」Kenny指出，採用這種閱讀方式，SEN童會享受到成功感，從中也學習到常識和語文。

至於自閉症的小朋友，Kenny表示，他們未必會在閱讀過程中作出回應，但其實孩子的圖像、空間記憶很強，「他們會很喜歡《我的地圖書》這類書，一本把生活、事件或人際關係統統用地圖來表達的繪本。『我的家族地圖』、『我的房間地圖』、『我的肚子地圖』、『我的心地圖』……也可藉此引導自閉症孩子，用這些手法、工具來表達自己」。

共融童書角

時間︰上午10:00至晚上10:00

費用︰全免

地點︰新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

註︰因應政府防疫措施，開放時間以官方公布為準

[Happy PaMa 教得樂 第329期]