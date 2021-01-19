快樂書單：閱讀推手依年齡撰快樂書單 孩子「對號入座」選好書

中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文、嘉諾撒聖家學校（九龍塘）圖書館主任李小玲，以及也曾任圖書館主任、現為聖保祿天主教小學中文科科主任林慧恩，3人都是資深的閱讀推手，從她們實戰的教育經驗，小學低年級的學生，跟高年級的學生，是兩個截然不同的群體，因此，家長能否找對讀物，既可回應子女成長階段的需要，又能滿足他們的閱讀胃口，就至關重要。以下都是3名教師替6至9歲，以及9至12歲精挑細選的好書。

■6至9歲

◆建立自信期

從心理發展上，這個年紀的孩子，是建立自信的階段，可多借助優秀的故事為小朋友樹立自信、勤勉的榜樣。

《小希的網不一樣》

作者︰保羅．薩傑克

繪者︰希爾斯兄弟

譯者：劉清彥

出版︰小天下

內容︰這是一本繪本，月夜、星空，氣氛靜謐，適合和孩子在睡前閱讀。小希是一隻圓網蜘蛛，他的織網與眾不同、獨一無二︰三角形、正方形、六角形……但兄弟姊妹卻不認同他，認為圓網蜘蛛，就應該織圓網。面對別人的批評與壓力，小希自信大方地展現自己，他既欣賞兄弟姊妹所織的圓網，亦為自己獨特的網而引以為傲

策略︰光叫孩子有自信並不足夠，還要鼓勵他們有堅持的勇氣，把自己的本領展現出來。讀畢這本書後，家長不妨跟孩子一起發掘他們的才華和本領

◆克服逃避心理

小人兒漸成長，在生活中遇上困難，開始有意識想去逃避，家長不宜跟他們硬碰，反而可多用書本激勵孩子克服困難。

《天天星期三》

作者︰方素珍

繪者︰郝洛玟

出版︰小天下

內容︰主角嚕嚕不喜歡上逢星期三的舞蹈課，因為跳得不好，同學白眼她、老師再三提點她，還是未能做好，因此產生恐懼和焦慮。當嚕嚕知道舞蹈表演的日子快要來臨時，更想方法逃避。可是，逃避問題，只是令她的痛苦延長

策略︰爸媽和孩子讀這本書時，可鼓勵他們勇敢面對困難，並協助小人兒克服恐懼和焦慮，擁抱挑戰

◆提升圖文結合能力

這個年齡層的孩子，對繪本閱讀的要求，不再滿足於聽故事，而是尋求解讀故事的不同方法。這個時候，家長可提示孩子如何閱讀書中的細節，細心觀察圖畫帶出的線索。

《走出森林的小紅帽》

作者、繪者︰韓煦

出版︰道聲

內容︰此書的故事改編自經典童話《小紅帽》，但今次主角小紅帽是失明人士。外婆生日，小紅帽要穿過森林去看她，小紅帽帶着導盲手杖，展開一場森林大冒險。一路上，小紅帽遇上兔子、刺蝟和臭鼬，每一個都叮囑她要小心，並建議她用聲響、質地和氣味來分辨大灰狼是否來到

策略︰此書的文字和用色，都值得爸媽帶領孩子研究一番。文字上，作者特別用擬聲詞來模擬聽覺辨物；色彩上，故事一開始畫面為黑白，但跟隨故事的發展，畫面從暗淡漸變成繽紛，表達善良令世界變得光明多彩的信息

■9至12歲

◆累積語彙

這階段的孩子不論是理解能力、語言能力、思維能力，以至專注力，都來了一個大躍進，父母應抓緊這關鍵而影響深遠的時機，從旁引導孩子涉獵文字量更多、領域更闊的書籍。

《晨讀10分鐘：奇妙的飛行——小學生生活散文選》

賞讀︰林良

繪者︰陳盈帆

出版︰親子天下

內容︰此書精選台灣兒童散文界名家之作品，有兩大優點值得推介。其一，它以「人、事、物、自然」為整本書的框架，取材自孩子日常生活，容易引起他們的共鳴；其二，由於它是散文集，每篇字數不多，孩子讀起來毫不吃力，大大提升閱讀的信心

策略︰原來寫作的題材俯拾皆是，家長大可利用在街上的一事一物和孩子討論，請他們說出感受，並鼓勵小朋友把所思所想記錄下來，這樣，一篇散文就誕生了

◆放眼世界

孩子漸長，要開始關心世界發生的事情，家長想培養子女的國際視野，除討論時事新聞，亦可從書本打開通往世界之門。

《世界中的孩子1︰為什麼會有貧窮與飢餓？》

作者：路易絲．史比爾斯布里、凱里．羅伯茲

繪者︰漢娜尼．凱

譯者：郭恩惠

出版︰親子天下

內容︰這是一本圍繞國際重要議題——貧窮與飢餓的繪本。對生活在幸福國度的香港小孩來說，貧窮、飢餓與他們似乎扯不上關係，但作為世界公民的一員，他們卻不能置身事外。這本書，可以讓小孩了解到當他們過着舒適、安逸生活的同時，生活在另一個國度的兒童，因受天災、戰爭、氣候反常等因素的影響而生活在貧困環境中

策略︰在閱讀此繪本前，父母可先用這話題相關報道作引入，再請孩子從書中探討飢餓纏繞發展中國家的成因，也鼓勵他們分享感受，以及嘗試思量可用什麼方法幫助貧民

◆性教育

9至12歲的孩子在生理上逐漸步入青春期，可是他們的理性發展未臻成熟，因此往往出現感情重於理性的情况，也易受朋輩同儕的影響。閱讀成長小說，可為孩子提供替代的經驗，使他們更容易面對、克服成長中的種種困惑。

《吹口哨的孩子王》

作者︰重松清

繪者︰塚本靖

譯者：賴庭筠

出版︰小天下

內容︰主角真琴是插班生，她是一個與別不同的女孩，在外形上，她的頭上綁着「冲天炮」，沒有一般女孩的嬌俏可愛；在個性上，她果斷獨行，沒有一般女孩的優柔寡斷；在個人抱負上，她竟立志成為學校的孩子王。她的出現，使一向沒有主見的小剛、一向膽小的知香、酷似管家婆的玲夏都有所改變

策略︰閱讀後，父母可與孩子輕鬆探討連串問題，例如︰當知香被同學排擠時，真琴和小剛各有什麼處理方法？真琴如何令「討厭真琴聯盟」瓦解？

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第329期]