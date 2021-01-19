News：設計思維 把握新常態機遇

【明報專訊】經歷過往一年，大家也開始接受疫情下的新常態（new normal）。面對變幻莫測的環境，在生活和工作上也經歷不同程度的改變。而除了個人層面，無論大、中、小企業也同樣面對挑戰，努力求變。如何在新常態下生活和工作得好，「設計思維」或者能帶來一點啟發。設計知識學院（IDK）將舉辦New Normal GURU設計思維網上工作坊，透過理論、體驗及實例分享，幫助企業管理層裝備自己和團隊，應對新常態下的機遇和挑戰。