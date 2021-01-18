姿治通鑑：耍太極 做「不倒翁」

練重心轉移 改善平衡力

為什麼太極拳能夠預防跌倒呢？首先要了解跌倒的原理，以及太極拳背後牽涉的動作和對平衡力的影響。人要有好的平衡力才能夠行走，而人之所以能保持平衡力，源於維持重心在支撐面之內。正常人重心大概在肚臍下方，而支撐面則在兩腳之間。當重心在支撐面之外，人便會失去平衡，繼而跌倒。

有研究發現，太極拳因牽涉大量轉移重心的步法，能夠改善跨步策略，增加前後重心轉移及應對踏在移動的平面時找回平衡的信心，從而減少絆倒風險。另有研究指，太極拳能夠從多方面改善平衡力。研究對象在耍太極拳時，步法比平常走路較不穩定，而不穩定步法代表身體的姿勢控制系統遇上挑戰，為了應付這挑戰，身體必須慢慢發展出適合的神經肌肉控制策略，去維持和改善身體平衡。

增關節活動度、下肢肌力

當練習太極拳步法時，髖關節活動量會比平常走路的步伐增加，在長時間訓練下，這樣的刺激有助加強髖內收肌群和髖外展肌群，改善橫向穩定，從而減低跌倒風險。此外，這些步法也增加了膝關節動量承受力，增加下肢動量能夠提供足夠支撐，防止身體在遇到擾動時倒下。這亦能夠解釋為什麼太極拳能夠減少跌倒風險。

總括而言，太極拳能夠訓練參加者的重心轉移、關節活動度及下肢肌力，有助減低長者跌倒的風險，是非常適合中年人及長者持久練習的運動。

文：曾信謙（香港中華基督教青年會物理治療碩士實習生）