慘變「4個胸」 肋骨外翻作怪？ 肋骨不對稱 提防脊柱側彎

醫學術語無「肋骨外翻」

網上搜尋「肋骨外翻」，有不少相關文章，還提供自我測試，如：站立，將雙手放在肋骨下，慢慢向上推，如果摸到肋骨明顯突出，便可能有肋骨外翻的問題。然而，明德國際醫院骨科專科醫生廖敬樂表示，正常情况下，擴胸收腹都會摸到肋骨底部。肋骨外翻亦並非醫學術語，肋骨比較明顯可能是太瘦、皮下脂肪少所致。但要留意的是，如果肋骨一邊較為突出，左右不對稱，有可能是脊柱側彎（scoliosis）、漏斗胸（pectus excavatum）、雞胸（pectus carinatum）所致。

脊柱側彎 可致心肺衰竭

正面觀察脊骨時，脊骨向左或右彎曲，脊椎彎曲夾角逾10度，便界定為脊柱側彎，在香港約有2%至3%患者。其成因未明，但相信與遺傳基因有關，若父母患有脊柱側彎，子女有30%機率出現脊柱側彎。原發性脊柱側彎的臨牀病徵，通常在10至15歲出現。衛生署學生健康服務會為滿10歲的學童做脊柱評估，透過身體前彎測試（Adam's forward bend test），向前彎腰時檢查背部有否單側隆起，如有便可能是脊柱側彎，會做莫爾照相或X光進一步評估。

脊柱側彎表徵：

‧肩膊高低不一

‧肩胛骨一側突出

‧肋骨不對稱

‧盆骨高低

‧軀幹偏移

輕至中度的脊柱側彎通常不會引起疼痛，也不會導致神經、心臟和肺部受壓；嚴重的脊柱側彎則會引起心臟和肺部問題。廖敬樂舉例，有一名嚴重脊柱側彎患者，脊柱旋轉畸形，肋骨正面和背面隆起，身體猶如被無形的手扭了一下。「就好似扭礦泉水樽，裏面的空間被壓縮。脊柱側彎愈嚴重的人，肺活量愈低，心臟壓力愈大，可導致慢性心肺衰竭，有生命危險。」但由於心肺功能減弱的徵狀未必會表現出來，部分患者依然可以跑、追巴士，應付日常生活，他們不想冒做手術的風險，所以不少人會「拖」，「坊間對手術的誤解或不了解，往往令患者錯過了容易醫治的階段」。

一名男病人在15歲時脊柱側彎50多度，醫生曾提議做手術，但患者家人反對，認為很危險；直至他22歲再次求醫，脊柱側彎已惡化至120多度。這名男病人大學畢業後求職，覺得自己見工時表現不錯，但最終未獲聘。「他有寒背，面試官叫他起身行一圈後，便認為他沒有自信。他見自己愈來愈矮，背愈來愈彎，加上找不到工作，覺得人生不能再這樣下去……儘管家人反對，最後亦鼓起勇氣做手術。」手術後，脊柱側彎情况大大改善，彎曲角度減至40多度，雖然不完美，但外觀上高了10厘米，手踭亦不再低過盆骨。廖敬樂提醒，及早發現和治療脊柱側彎，修復效果更好。

漏斗胸、雞胸 相對少見

肋骨不對稱，也有可能是漏斗胸或雞胸所致，但相對脊柱側彎少見。漏斗胸患者的胸骨中間凹陷，嚴重影響外觀和健康。廖敬樂解釋，胸骨和脊骨由肋骨相接，肋骨猶如雀籠包裹胸腔，當胸骨與脊骨的距離愈來愈窄，有可能會壓迫心臟及肺部，影響心肺功能。現時可透過微創手術nuss procedure，在患者胸部植入金屬條，以支撐凹陷的胸骨，置入數年後可按情况考慮移除；雞胸則和漏斗胸相反，胸骨會突出來。患者很多時亦有肋骨不對稱，但不會影響心肺功能，可利用矯形架來治療。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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