醫言有理：新冠肆虐 結核殺手遭忽略

可感染肺、淋巴結、骨、腎

結核病大多影響肺部，但亦可感染身體其他器官，包括淋巴結、骨、腎、腦膜等組織。治療結核病，患者必須長時間服用多種抗結核藥物，以避免出現抗藥性惡菌。視乎個別情况，療程一般長達4至9個月或更長時間；如患者沒有完成療程，容易出現抗藥性結核菌，非常危險，累己累人。

新型冠狀病毒在世界各地蔓延，成為焦點；全球集中對付，消耗大量衛生資源，因而忽略了結核病、愛滋病 （Acquired immunodeficiency syndrome）及瘧疾（Malaria）等其他嚴重傳染病。結核病乃傳染病的重殺手，每年全球死亡人數高達150萬。

延誤治療增傳播風險

全球交通運輸受疫情影響，藥物供應亦受限制。結核病人的治療有可能出現中斷或延誤，這可導致耐藥性病菌出現，引發更嚴重問題。醫療服務受疫情影響，結核病人未能及時確診及接受治療，後果嚴重，病者可能因而喪命，同時增加結核菌傳播他人的風險，尤其影響家人及親密接觸者。估計每名未有接受治療的結核病患者，1年內可將疾病傳播給另外15個人。

香港人口密集，「有利」結核病傳播，目前每年仍有一定數目的新確診個案。預防勝於治療，結核病可人傳人，預防病菌傳播，非常重要。結核病最常感染肺部，如患者受嚴重感染，氣道有結核細菌，咳嗽或打噴嚏可產生具傳染性的飛沫。經常跟患者接觸，如家人、好友及同事，易受感染。結核菌亦可經受污染的食物傳播感染腸道，但並不常見。

潛伏體內 未必發病

受結核菌感染，不一定發病；如有好的扺抗力，免疫系統或可清除細菌。結核菌受到免疫力抑制，形成「潛伏」狀態（Latent infection）；當人的扺抗力下降時，結核菌有可能轉趨活躍。估計全球有多達四分之一人口曾感染結核菌，感染後大多進入「潛伏」狀態，其中5%至10％或轉活躍（Active infection），發展成為結核病。不少香港人曾經接觸結核菌，大多沒有發病，結核菌停留在「潛伏」狀態，但免疫測試仍會呈陽性反應。

患結核病的高危因素包括愛滋病毒感染，糖尿病及營養不良，器官移植病人服用抑制免疫力藥物及類固醇，還有癌症病者接受化療；長者免疫力弱，亦較易受影響。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）