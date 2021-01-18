衝破焦慮 「疫」流意外收穫

然而，我觀察到有些人在疫情下種種生活的轉變中，仍然能夠安然度過，還感到一份意料之外的平安和喜樂。

過去一個學年，疫情反反覆覆，我的診所又再出現人潮。之前情緒已經穩定了的人，又再次復發。另外，又多了不少新個案。面對社會環境的轉變，以及疫情未能預知的變化，以往穩定的生活常規，一下子被打亂，而且還不能確定何時才能重拾昔日的穩定生活。

即使是心理質素很穩固的人，面對一浪又一浪的轉變，情緒難免受衝擊，更何况是仍然在成長階段的孩子，相信家長也承受巨大壓力。面對學習上轉接期的孩子，例如那些剛開始上學的幼兒，升小一、中一的學生；又或是那些有特殊學習需要的學生，如患有專注力不足/過度活躍症、自閉症譜系障礙、讀寫障礙的孩子，缺乏一個穩定的學習環境，要在面授學習和網上學習之間作出適當的調節，對這些孩子的適應和情緒來說，都是重大的考驗。

過去一年，確實是不平凡的一年，過得開心安穩與否，有時也要視乎你怎樣看事情，視乎你能否在逆境中看到一點光。以下3個個案，都是積極面對「疫境」，獲得意外收穫的例子。

■個案1

焦慮驚恐的阿琛：戴口罩外出戰勝恐懼

「我終於都可以走入人群了。」患有驚恐症和廣場焦慮症的阿琛，自從疫情出現後，驚恐情緒反而減少了，以往因為害怕到人多擠迫的地方而焦慮得不能外出的問題，反而漸漸好轉了。因為疫情下，他可以「公然」戴上口罩，不用以「全面目」示人，令他可以放心「面對」人群，况且街上的人流也不及以往密集，令他感到自在得多。正因為這樣，他願意做多一點行為治療練習，戴上口罩嘗試出外買外賣，甚至可以去遠一點的地方。雖然他每次出發前都會感到十分緊張，但是藉着頻密的練習，終於衝破了恐懼，成功面對「自己想像出來的恐怖場面」（就是懼怕自己在街上情緒失控），也成功學習處理自己的焦慮。

■個案2

拒絕上學的軒軒：網上學習變積極

拒絕上學的孩子在這個疫情下可算是有個「喘息」的機會，終於可以「名正言順不上學」。這天看到軒軒面上掛着難得一見的笑容，他滔滔不絕地跟我分享網上學習的好處和樂趣。以往在上學方面遇到很大心理壓力和挫敗感的軒軒，在過去差不多一年的網上學習中，成績進步了不少，做功課也積極了很多，連帶情緒和自信心也改善了。軒軒的媽媽看見孩子的改變，感到欣慰之餘卻又帶點無奈，「畢竟在學校上課，才是『正常』」。但從這次經驗，她明白到孩子真正的困難不在於學習，而是面對學校的焦慮情緒。每個孩子也有各自的成長步伐，希望軒軒在網上學習中取得的滿足感和跟「網上同學」交流的正面經驗，可以令他對上學重新建立一個新體驗，待疫情後願意再次嘗試，鼓起勇氣上學去跟「真正」的同學好好相處。

■個案3

單親的樂樂：更珍惜與媽媽相處

在單親家庭長大的樂樂一直渴望能與媽媽多點時間相處。由於疫情的關係，媽媽在家工作的時間多了，自己也在家中網上學習，所以跟媽媽見面的時間多了。自從爸爸在她小二那年病逝之後，樂樂的媽媽就要外出工作，負擔家中的開支，樂樂便與本來是主婦的媽媽「分開」了。每天早上媽媽送她上學後，就要去上班。樂樂放學後就要去補習社做功課，直至黃昏時分，媽媽下班後才接她回家，張羅晚飯，然後她要溫習，準備睡覺，根本沒有時間跟媽媽聊天，分享自己的生活。突如其來的一場疫症，媽媽和樂樂都十分珍惜一起玩，一起做飯，一起打遊戲機的愉快時光。「我希望這種生活一直下去……」樂樂一臉天真地說。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：林曉慧

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