凍牆搶走體溫 腹額冰冷 低溫症響警號

英國國民保健服務（NHS）建議，冬天時室內溫度應不低於18℃，是否適用於香港？近期持續寒冷，室溫隨時跌破18℃，即使關緊門窗仍然凍入心脾，如何保暖？

熱力有3種傳播方法，包括傳導（conduction）、輻射（radiation）和對流（convection）；香港理工大學應用物理學系副教授曾遠康表示，「輻射冷卻效應」及「對流冷卻效應」都會引致室溫下降，令人寒冷。

他解釋，根據熱力學第零及第二定律（zeroth and second law of thermodynamics），能量傾向平均分佈達到平衡（thermal equilibrium），以及熱量會由高溫傳向低溫。故當天氣寒冷，氣溫長期維持在10℃左右時，室內牆壁會因為傳導效應，由標準室溫約20℃慢慢冷卻至10℃左右。「輻射冷卻效應」指的就是人體表面溫度（約36℃）與室內牆壁表面溫度（約10℃）出現溫差，人體熱量於是經輻射傳給環境，令人寒冷。

香港理工大學屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威補充，熱輻射是物體用電磁波（electromagnetic wave）將熱能向外散發的傳熱方式，如暖爐向人體散發熱量，人會溫暖；相反，當人的熱量被其他物件吸收，便有「輻射冷卻」。

心臟血流量增多 可致心臟病

長期處於寒冷環境，可引起各種疾病。香港急症科醫學院院長胡詠儀表示，在低溫環境下，為減低熱量流失，身體會減少血液流至四肢，導致手腳冰冷；同時，流到心臟的血流量增多，增加心臟負擔，導致因急性心臟病、低溫症而送到急症室的個案增加，長者更是低溫症的高危族。胡解釋，連接腦下垂體的下丘腦負責控制對冷熱溫度的感覺，但長者調節體溫、感覺冷熱的能力較低，未必有足夠判斷力適時添加衣物，建議大家多關心和探望長者，尤其是獨居的長者。留意他們的精神狀態，如果對答如流，代表血液循環到腦部充足，便毋須太過擔心。若長者手腳太冰冷，應開暖爐、穿上手套及襪子保暖。

徵兆：發抖、精神紊亂

人體具有體溫調節機能，一般維持在37℃左右，稱為核心溫度。若接近人體核心溫度的額頭、腹部等部位持續冰冷，並同時出現發抖及精神紊亂，則需要特別留意，可能是低溫症徵兆。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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