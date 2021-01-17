5年C班RE－U：呼吸過自由空氣 去或留 續廚藝夢

【明報專訊】2011年，5年C班Karen訪問文章的最後一段：「長長的路，何時靠站？10年後又是另一個故事，當『影子』再遇上她，天空已經不一樣了。」到了2021年，太陽依舊升起，月亮仍然接力晚上當更，但天空下的世界真的徹底改變了。街道的人少了，公眾地方的人少了，香港街上做生意的店舖也少了，機場裏的職員比乘客多出數倍，大家原本的生活計劃也改變了。以前，很多人也會以10年為一個單位去計劃將來，一般人如果努力、安分守己地工作，父母協力借錢付首期，5年後可以買一個開放式廚房、一房附有黑廁（沒有窗）的200多呎公寓，自食其力地每月供萬多元及交數千元管理費，早出晚歸，常常經過那個小得可憐卻未曾付費享用過的「會所」；第7年左右就可以考慮成家立室；第9年可以準備生小孩但又要面臨居家地方不足，要準備小屋換大屋的人生大事，但又突然想起還未完全歸還父母的首期。肩膀上的重擔從來沒有減輕，好運的不用擔心父母，但卻讓父母擔心。影子很幸運，有開明的父母，互助互愛的姐妹弟，有大家庭的優勢，才能往外跑，看世界，祖先保佑，萬分感恩。