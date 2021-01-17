七情上面：撐侵港人難解心結

【明報專訊】社媒大遷徙，呼朋喚友，我的WhatsApp有幾個群組很決絕，坐言起行，Signal相見。facebook exit較煩，MeWe不見得安全好用。香港網民「避難」，似投奔怒海。之所以熱鬧，社會心理使然。社媒留言，有被篤灰報串的風險。facebook、WhatsApp資料可以上達北京，被監視的感覺，雖然出於想像多於實際，都係唔舒服。愛國朋友無有怕，但習慣獨立思考、有嗰句講嗰句嘅香港人，個個心郁郁想網絡移民。2020年網海翻波，美國情况十分詭異——大量網民相信Big Tech係deep state台柱，打壓特朗普，同時打壓言論自由。但弔詭的是，龍頭社媒多年來「養大」極端群組，為數眾多，包括撐侵的極右分子。驚天陰謀最吸睛，美國民情大分裂的同時，社媒也賺大錢。美國侵粉反Big Tech大遷徙，卻在碎片化的分眾平台，找不到Captain Trump，群龍無首，點算好？對比香港，網絡大遷徙主要的推動力，卻是恐共，不滿facebook、WhatsApp叩頭，與美國反deep state大遷徙，心理有啲唔同。