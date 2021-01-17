有人定一定神，不如徹底一點，回到純情小白的那個年代去吧，才發現竟然ICQ帳戶還可以成功打開，在資訊爆炸中成長的年輕世代看到這裏，會否覺得那是另一個星球？說言論自由在這個星球好危險，倒是真的：法庭仍在審，港台首先就把因工查冊而遭檢控的記者棄用，安徒形容為卡夫卡式荒誕；「香港編年史」被封，更是引發廣大網民對封網的恐懼，且說要學定翻牆；推介讀今期「社媒達人」定一定驚。在內地當過調查報道記者、游走不同新舊社媒平台發聲的方可成，他有一個發人深省的「實際論」，值得慢慢細嚼。

編者話˙黎佩芬

圖˙白雙全

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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