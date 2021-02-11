e之選：iPhone拍攝ProRAW 後製更靈活

要啟動ProRAW拍攝，需要先在iPhone內的「設定」→「相機」→「格式」內，開啟「相片拍攝」內「Apple ProRAW」的功能。然後在啟動相機時，點按「RAW」後如常拍攝，相片便會以ProRAW格式儲存在手機內。不過要留意，ProRAW檔案一般比jpg大10至12倍，如果每一張相都用ProRAW拍攝的話，很快便會塞滿手機內存容量。

最方便編輯ProRAW相片的工具，當然是手機內置的「相片」App，只需在ProRAW相片上點按「編輯」，便可以處理更深入的後製。如想要更多編輯功能，可使用Adobe Lightroom或Snapseed等相片編輯Apps，有更多更強大的編輯功能。本地旅遊博客「兩小口 即使旅行會想家還是想去啊」早前就利用iPhone 12 Pro拍攝很多ProRAW的相片，更與大家分享拍攝心得。

心得1：夜拍模式＋腳架捕捉星空

以30秒長曝光拍攝夜空，不止拍下滿天星星，更意外拍到海面出現罕見的「藍眼淚」夜光藻，亦都提醒大家記得帶備腳架，以確保鏡頭穩定。（圖A）

心得2：長焦距 營造散景構圖

以iPhone 12 Pro的52mm長焦距鏡頭拍攝人像，不單可以將畫面拉得更近，亦更輕易營造可後期調校「前清後朦」的散景效果。（圖B）

心得3：Snapseed執走瑕疵

Snapseed雖然是免費軟件，但功能多多，可當作是簡易版Photoshop來用。最常用到的是「修復」，非常容易便執走暗瘡。「雙重曝光」亦非常易用，可將2張相片重疊，造出double exposure的效果。

[E潮]