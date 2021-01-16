金屬「大耳牛」 降噪無失真 果迷靜靜獨享靚聲

頭帶貼服 耳罩密封不局促

未講功能先講賣相，AirPods Max的設計與Apple近年理念同出一轍，有別於一般降噪耳機的塑膠機身，改用上有如MacBook、iPad等的金屬設計，就算耳機無印上品牌logo，仍然看得出Apple的影子。全金屬機身雖然高級感十足，但換來比塑膠耳機更重的重量，AirPods Max重達384.8g，比大約重200g的一般款式重得多。幸而特別設計的透氣網狀織面覆蓋整個頭帶，能分散重量及減少頭部壓力，令用家戴上都不易感到疲累。另外，不鏽鋼頭帶框架能貼服不同頭形，提供良好支撐、彈性及舒適度。伸縮臂亦可延展並鎖定位置，維持舒適的貼耳度。最令果迷驚喜的是用上磁吸式耳罩，耳罩軟墊使用聲學工程記憶海綿，不單有效密封，而且網狀式設計透氣度高，令用家長時間佩戴都舒適不局促。雖然AirPods Max並沒有如其他耳機的輕觸式設計，但右耳罩上方設置了以Apple Watch為藍本的加大版「數碼表冠」，提供更精準的音量控制、操作播放、暫停音樂、接聽或掛斷電話等，操作亦相當簡易。

中音精準 高音清脆 低音強勁

AirPods Max內置一對40mm、由Apple專家設計的動圈驅動器，音質相當不俗。記者利用MOOV試聽幾首24bit高清音樂，如林家謙的《一人之境》時，聽得出精準的中音與清脆乾淨的高音，低音表現亦不錯，力量足夠。耳機內獨特的雙釹環形磁鐵電動機，令失真可聽範圍維持在1%以下，就算調校至最大音量亦沒有「拆聲」。另外，每邊耳罩都各配備H1晶片，運算音訊的技術更高。AirPods Max內置「適應性EQ」功能，利用測量傳遞給用家的聲音信號，即時調整低、中頻，再依據耳罩軟墊的密合度調整聲音，藉此捕捉每個音樂細節。

偵測環境 自調降噪效能

AirPods Pro推出時已經擁有令人驚歎的降噪能力，在新一代AirPods Max之中，表現當然有過之而無不及。每邊耳罩都配備3個向外式米高峰以偵測環境噪音，而耳罩內側米高峰則監控傳到使用者耳朵的聲音（合共多達8支米高峰），再經音訊運算，可持續因應耳筒密合度與使用者的動作，即時自動調校降噪效能，令用家真正不受外間騷擾而集中聆聽音樂。除了降噪功能，耳機的通透模式亦是可圈可點。它利用收音咪收取外間聲音，令聽歌時仍能聽到外間的聲音；而且效果比AirPods Pro更出色，開啟了通透模式時，感覺就好像沒有戴耳機一樣自然。用家只需要按一下右邊耳罩上的控制鍵，就可以在主動降噪與通透模式之間切換。

與AirPods Pro一樣，AirPods Max對應「空間音響」（Spatial Audio），如影片對應5.1、7.1或Dolby Atmos杜比全景聲，耳機可模擬出空間的聲場佈置。原理是通過動態頭部追蹤，再利用耳機與iPhone或iPad的陀螺儀與加速感應器，空間音響效果會追蹤使用者頭部與裝置的運動比較移動數據，然後重新映射音場，帶來沉浸式的劇院般體驗。

自動切換連接同門裝置

新耳機非常適合一眾果迷的另一原因，是它與不同裝置有着非常好的連繫。只需要用同一個iCloud帳戶，用家就可以在iPhone、iPad、Mac或Apple TV之間隨時自動切換連接。例如用家正戴上AirPods Max用iPad睇戲，中途突然iPhone收到來電，此時用家只需要按一下收聽鍵，AirPods Max便會無縫自動連上iPhone接電話；又或者返到公司，打開Mac機打算開Apple Music聽歌時，耳機亦會自動由iPhone手機切換至連接電腦。另一方面，AirPods Max無論在聽音樂、打電話、睇片、玩遊戲等，亦可以同時與Siri互動。耳罩內亦設有光學感測器與頭戴偵測功能，自動偵測使用者是否戴着耳機。當用家戴上耳機時便會播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時便會暫停。

充電5分鐘可用1.5小時

AirPods Max續航力長達20小時，而且降噪功能或通透模式開啟與否都不影響電量，足夠一般人使用2日。就算忘了充電，耳機亦對應充電5分鐘使用1.5小時的快充功能來應急。跟機附送的Smart Case，雖然設計比較「與眾不同」，但有其實用之處，耳機收納在內時會自動進入超低功耗狀態，協助省電。AirPods Max備有5款顏色選擇：包括太空灰、銀、天藍、綠與粉紅色，總有一款適合你的style。

■規格

連接：藍牙5.0

功能：主動消噪功能、通透模式、適應性EQ、空間音響效果配備動態頭部追蹤

晶片：Apple H1耳筒晶片（每邊耳罩）

耳機體積：187.3×168.6×83.4mm

重量：384.8g（耳機）、134.5g（Smart Case）

電量續航：20小時

充電：5分鐘可提供約1.5小時電量

售價：$4599

查詢：800 908 988

文：JJ

編輯：梁小玲

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