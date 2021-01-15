資助不能量化的勞動 給藝術家雪中送炭

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

成立於1996年的香港獨立藝術機構Para Site，在2020年12月下旬，公布他們的「NoExit無償藝術勞動資助計劃」資助名單，5名評審在超過110份資助申請中，先選出20名藝術家，加上隨機抽出的5名藝術家，給他們每人發放2萬元的資助。疫情令藝術工作者的生活艱難，這種資助模式類似政府透過香港藝術發展局（藝發局）的藝文界支援計劃發放補助金，但不需要藝術家就自己如何受影響提交證明。Para Site策展人何思穎表示，藝發局的補助金需提供合約，證明自己曾受僱於某個機構，或要求其參與的藝術計劃或機構曾獲藝發局資助，令不少個人藝術工作者未能獲得$7500的資助。

Para Site沒有限制資助的用法，可以是創作的材料費和工作室租金，也可以用作生活費，這種自由度極高的資助在香港不常見。過往藝發局對藝術家的資助總以節目、計劃、觀眾人數為量度單位，但準備一個作品和表演需要的還有時間、空間，不停創作和試驗，成品以外的「藝術勞動」獲得尊重，對於藝術圈的人而言其實是奢侈事。何思穎說︰「一個藝術家做一個作品，都需要時間去預備，可能幾個月或者幾年，最少幾個月前已經要構思，如做資料蒐集或者測試物料，但那段時間可能很多人會忽略。」

靠繪畫創作入不敷支 做散工幫補

什麼是藝術勞動？也可先看以下例子。獲資助者之一的鍾詠珊，畢業2年，問她疫情前的收入來源，她說「自己會想做一些跟藝術有關的工作」。在商業畫廊，主要工作有點像博物館的保安，提醒參觀展覽的觀眾不要觸碰藝術品等；在非商業機構，要做的工作範疇包括「跑腿」、物料研究到節目宣傳等工作；也在各式各樣的藝術節幫忙，例如她曾在ifva工作，負責協助觀眾操作一些簡單的媒體藝術互動裝置、看管作品等。而只做兼職，才可有時間投入到創作中。她創作的媒介是影像，成本比不少媒介低，但要有一個放置作品的網站，需$1000一年購買域名，若在展覽展出錄像裝置，場地沒有提供投影機和喇叭的話便要自己購買，每樣都要花費數百元。疫情期間，因為各種藝文活動接連取消，連相對穩定、研究藝術檔案的工作也因為防疫原因而暫停。鍾詠珊的總收入由1個月$6000，減至約$4000。

另一獲資助者梁慧欣，她每個月的收入就來自不同的散工，除了畫畫導師外，也有與藝術無關的工作，例如送外賣。她創作的媒介是繪畫，創作所需的支出更大，買一塊繪畫用的帆布也要$1000，每支顏料要$50至$200不等，最大的開支是租用工作室，因為她畫的畫較大型，佔用的空間位置較多，她和人分租時按佔用的空間比例付租金，加上水電煤費用，一個月約需$5000。她透過藝術創作獲得的收入很不穩定，例如參與一個展覽的藝術家費用（artist fee），有時沒有，有時只有$1000至$2000，她試過比較合理的待遇，就有$8000左右，如果在展覽前先付酬勞，創作時就不用自掏腰包。如果賣出一幅她的畫作，跟畫廊對分後，大概有萬多元收入，但因為比較少有，所以不可能依賴賣畫來負擔生活開支。疫情期間，上門教畫畫的工作減少了，展覽不能實地舉行，而不少藝術家聯展也取消了，「每個星期都不知道自己是否需要工作」。她扣除支出後可以用的生活費，由原先約$4500，減至$1000左右，她曾動用儲蓄維持生活開支，幸而最近找到議員助理的兼職。

出國駐場 疫情下有滯留風險

藝術家莫頌靈也獲得資助，她的生活形態跟上述兩名藝術家有點不同，唯一相同的是非常不穩定。她過去10年的生活方式，是去世界各地參加藝術家駐場（artist-in-residence）計劃，她現時身在波蘭，加上接下來在挪威的駐場，總共參加了20個類似計劃。駐場計劃是指藝術家可以在一個機構駐守3個月並做創作，她說較好的一類駐場計劃，機構會負責她所需的一切支出；第二類駐場計劃只提供住宿；而第三類有些要藝術家付錢租用宿舍和工作室。她參加過的駐場計劃中，以第二類較多，需付出約$15,000參與駐場。同時她也要花錢創作，如果做20分鐘的彩色菲林影像作品，就已經需要花費$10,000。疫情對她的影響，就是駐場計劃延後，令她有滯留異地的風險，而且不同國家有不同檢疫要求，可能要自費做新冠肺炎測試等。由於她不是常駐香港，也沒有在香港的創作計劃，所以「NoExit」是她難得可以申請的資助。

藝評人梁寶山在博士論文《當藝術遇上創意──創意產業、全球資本與香港的藝術勞動》中引用法國社會科學學者Françoise Benhamou與門格爾（Pierre-Michel Menger）的藝術經濟學理論，得出藝術勞動的7個特色，總括而言，就是藝術家經常身兼多職，他們之間靠藝術創作獲得的收入差距極大，而付出了不一定有收穫，為了有時間創作，總是小心翼翼計算生活開支，看最少需要多少錢才能生活，再嘗試平衡掙錢的非藝術工作和不能掙錢的藝術創作，他們經常處於工作不足的邊緣，什麼工作也要去做，發展藝術創作方面也要追求卓越，有多元的作品和創作技能。記者只想到4個字：疲於奔命，而疫情令情况更差。

另設計劃 提供薪酬及醫療保險

在Para Site的這個計劃，藝術家申請資助時，只需交履歷，並以3分鐘影片或3頁文檔，簡介如何運用資助。何思穎和教育及公共項目策展人李安琪，以及另外3名藝術家負責評審，準則有兩個︰第一，是他們的優秀程度及對香港藝術界作出的貢獻；第二，是他們的需要。何思穎總結是︰「想鼓勵對藝術界有貢獻的藝術家……同時真的想知道，這筆錢可以幫助他們做到什麼。」李安琪希望計劃能鼓勵藝術家可以做自己想做的事情，更敢去創作，讓香港藝術圈作品更為豐富。李安琪還提到，今次計劃的資金來自一位匿名捐贈者，她和捐贈者談天時，發現相對歐美國家，香港捐助藝術家的歷史較短，整個社會受到挑戰時便反應不來支援藝術界。

Para Site的執行總監兼策展人康喆明（Cosmin Costinas）說，這個計劃不單是因為疫情，藝術家本來的生活已經很不穩定，疫情只是把這個生存狀態突顯出來。何思穎補充，疫情令藝術展覽、藝博會取消，轉為網上，或入場人數受限制，年輕藝術家的曝光機會減少，發展事業更加困難。Para Site還有另一個計劃，名為「PS Paid Studio Visits」，現時在網上訪問了超過40名香港藝術家的工作室，訪問後會提供$2000的薪酬及一個月的醫療保險，何思穎稱那是希望讓自由身的藝術家也有資源去做檢查，改善手部勞損或各種各樣的健康問題。

雖然藝術家的生活不穩定，但鍾詠珊說「我是開心的」，也在這個計劃感受到Para Site關心藝術家的生活和製作藝術品的過程。梁慧欣說藝術家不穩定的生活，讓她有「很不安的時候，見到全職或出來工作的朋友，不用擔憂生活，但自己要想盡辦法生存」，不過「條路自己揀……不能怨人」。莫頌靈將會啟程往挪威，開始她那因疫情而延遲了的駐場計劃，她認為Para Site的資助是對她堅持創作的肯定，也是很好的先例，用可以量化的金錢，對不能量化的「勞動」給予回報。雪中送炭，炭火會燃盡，但有暖意留下，又或者將來一日可以改善藝術家的工作及生活形態。

●Para Site「NoExit 無償藝術勞動資助計劃」

詳情︰bit.ly/3i6slm1

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com