飲食Quicknote：「牛」氣賀年糕 黑松露燕窩助陣

另外，翠亨邨今年亦推出全新白桃桂花糕，底層以日本白桃肉及白桃汁製成果凍，上層則是清香桂花糕，果香與花香共冶一爐。各款糕點可於Mira eShop選購，指定日子前購買可享額外優惠。

●發售日期：即日至2月11日（1月31日或之前購買可享額外優惠）

賀歲年糕禮券發售日期：

即日至2月2日，於2月2至9日期間換領

查詢：www.mira-eshop.com

■送國金軒黑松露純素蘿蔔糕及翠亨邨白桃桂花糕

Mira Dining送出國金軒黑松露純素蘿蔔糕及翠亨邨白桃桂花糕（圖）予明報讀者。名額12個，每人可獲蘿蔔糕及桂花糕各1盒。有興趣的讀者可於1月20日（周三）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：黑松露純素蘿蔔糕的其中一種食材是什麼？

整理：陳麗斯

[DIY食譜]