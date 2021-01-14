除了與可愛的「小丸子」聯乘之外，:CHOCOOLATE亦有masculine的聯乘選擇，近期與運動品牌New Balance合作，以1990年代經典鞋款997的次世代進化型號997H為主題，推出聯乘版鞋款、兩款衛衣及一款運動休閒褲。每件單品均印上兩大品牌及997H的logo，並以白、經典灰及海軍藍色作主調，簡約型格。聯乘鞋款沿用997H的絨面皮革和網眼材料，鞋領位置選用合成皮革展示。為使鞋身更輕盈，中底部分採用GCEVA輕量物料製作，使每一步走得更舒適。今次更首次推出海軍藍與淺灰拼色的設計，另附有印上雙品牌logo的淺灰及海軍藍色兩款鞋帶，可隨身上不同裝束更換配搭，不論是斯文得體，還是sporty休閒的打扮，一樣可襯出又smart又潮的造型。

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文：康詠然