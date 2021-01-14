火炭麗琪 霸氣火爆rap 熱情創作不受拘束

1. 自小就是個熱愛唱rap的hip-hop迷嗎?

我細個喜歡聽歌、睇show，但無玩過音樂，也完全沒有想過要做歌手或唱rap，中學畢業後成日出去玩，認識許多不同朋友，樣樣都試下，又與YoungQueenz開展了《火炭麗琪》這個project，才發現自己挺喜歡音樂，是這個契機令我開始說唱。

2. 音樂創作令你最享受的地方是什麼?

不用理會其他事。平時日常生活可能要煩呢樣煩嗰樣，當我在最不安最不舒服的時候創作，好像能從中抽離，那個狀態是最爽。

3. 從《火炭麗琪》的歌詞和MV中，你給人印象叛逆火爆，現實中的你，又是否一樣對世界充滿憤恨和不滿?

我覺得人有很多個persona，你不可以用一首歌理解整個人。當然很多人聽到這首歌，就定義了我是這樣，以前我很常思考自己能否承擔這後果，但現在覺得，我只能盡量做不同的作品，讓大家看到自己的不同面向。慶幸的是，至少這首歌記錄了那個時段，那股能量的我。

4. 《火炭麗琪》屬於美國trap music的音樂類別，這是你最擅長的曲風嗎?

我自己仍在摸索中。Trap music近年很trendy，很多年輕一代都喜歡，但它在曲風上沒有很specific的界定，比較像是spirit多於一個音樂類型，每個人做的trap都可以很不一樣。現時的我正在吸收不同事物，所以不想只停留在trap，想找自己真正喜歡的方向。

5. 有哪些喜歡的歌手?

最近常聽好友YoungQueenz的新碟，也喜歡070 Shake、Ecco2K和Yung Lean。Yung Lean來自歐洲，作品中混合了網絡文化，美國trap music及hip-hop元素，產生了一個不同界別之間帶點新穎的音樂，我覺得「火炭麗琪」可能也是這個方法誕生出來的。

6. 你最勇敢的一次經歷?

也許就是在Clockenflap表演，那是我人生第一次站在台上，面對下面不知多少個人看着自己。自從那次之後我走在街上拍MV都不怕。

7. 你認為什麼是美?

衣服是給人的第一印象，在不說話的情况下最能給人的一個message，所以我覺得一個人穿的衣服，跟自己的性格match，表達到自己就是美。

8.怎樣形容自己的穿衣風格?

求其「哩啡」，偏中性男仔！我很喜歡穿褲、大件外套、舊衣等慵懶的衣服，穿上身一定要舒服，也會在carousell找一些二手、復古的名牌飾物，例如Prada眼鏡，而美甲是我最喜歡的accessories。另外像Hello Kitty、historical tee和X-girl這些中小學回憶，我都很着迷，以前會看很多日本街拍，現在就整天留意美國hip-hop，我會將這些風格全部混在一起。

9. 想透過作品表達什麼?

我沒有很強烈要表達什麼，帶什麼信息給這個世界，純粹想將我強烈感受到的感覺，轉化成為作品。開心也好，不開心也好，因為這些最刺激到你的，都是會變成作品的東西。這種感覺就是我想捕捉的。

10. 近年的香港社會發展，對你有什麼影響或體會?

我覺得現在終於可以靜下來，思考自己想怎樣或可以做些什麼。每一件事都有好壞兩面，例如國安法，對，我們以後說話未必可以那麼淺白，當大家有一個規矩要遵守，你還會怎樣去表達自己？對我來說這樣好像更刺激，因為很多人利用政治作為作品的中心，這樣太低手太直接了，我不想以這工具為賣點，而是想別人真正喜歡我的作品。

■火炭麗琪

火炭麗琪（Fotan Laiki），原名王麗琪，香港土生土長，求學時期主修電影製作，2016年伙拍好友兼本地知名說唱歌手YoungQueenz於Clockenflap演出《火炭麗琪》一曲，翌年推出MV後熱爆網絡，就此誤打誤撞入行成為說唱歌手，現時專注音樂發展，期望可推出個人專輯。

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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