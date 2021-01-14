跟龍貓走入夢幻世界 一身藍天綠草 純真可愛

宮崎駿原創和執導的經典動畫《龍貓》，由吉卜力工作室和德間書店於1988年推出。故事背景設定於1958年（昭和33年），一位大學教授和他的兩個女兒搬進一個森林附近的老房子，而教授的妻子卻因染上結核病，要在附近的一間醫院養病。小姊妹歡天喜地搬進老房子，並在探索附近的森林時，遇見只有小孩才能看見的林中精靈——龍貓，奇幻有趣的劇情由此展開。可惜一天小姊妹得知媽媽病情惡化而憂心不已，妺妹更因獨自前住醫院而迷路，姊姊久尋不獲後幸得龍貓相助，坐上貓巴士找到妹妹並一起前住醫院，看見媽媽無恙而歡欣不已。

《龍貓》動畫溫暖人心

《龍貓》帶出的是小孩子的天真爛漫，與純粹的大自然產生莫名的連繫，而可愛兼不可思議的龍貓更可視為現代版的瑞獸，它使出法力幫助小姊妹，令憂心不已而哭成淚人的她們重拾歡欣快樂的笑容。在現下全世界面對疫症及其他棘手問題，那種無助就像戲中的小姊妹，對媽媽的病情感到極度憂心一樣，期望得到龍貓的幫助。Loewe在這段時間推出《龍貓》別注系列可說是神來之筆，品牌創意總監Jonathan Anderson解釋：「在今時今日，大家都渴望見到令人心溫暖的美事。當我思索哪齣電影對自己，或者對大人小孩都有這種安慰心靈的奇妙感應時，就自自然然想起《龍貓》。」

系列把大中小的龍貓圖案置於藍天綠草的美麗景色，又或是艷麗的黃、藍、綠色背景之上，還有趣怪的煤炭屎鬼落在啡或黑色的衣飾當中，令無論T恤、連帽衛衣、恤衫和袋飾等都令人眼前一亮。Jonathan Anderson補充：「系列設計輕鬆休閒，傳達夢幻想像及悠然自若的調子，講求創意，與自然和諧共存及純真童心，相信在當下或以後日子這種心態都會有別具深刻的意義。」來自龍貓裏如夢幻般的歡欣氣氛的衣飾，的確頗具提神作用，令人在逆境中解困忘憂一番。

在此時此刻推出Loewe×《龍貓》別注系列，可能真的貼近生活從而感染人心，因此銷情好得出乎意料，錯過了的讀者也只能等待品牌下一個更有意義的別注系列。品牌接下來推出的2021春夏「Show-on-the-Wall」系列，雖沒有龍貓這樣的可愛角色助陣，卻有品牌一貫的藝術和工藝元素融入其中。這裏先為大家預告來季袋款，例如用上粉嫩色系的Flamenco clutch（G），用上提花帆布面料的圓形Balloon bag（H），實用簡約和有兩種孭法的全新袋款Anagram tote bag（I）等，總有一款能令女士在鬱悶的環境下振作起來。

查詢：Loewe 2522 0996（ Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Ash（We Management）

化妝：Daniel Leung

髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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