非常運動器材 化身家居擺設

「飛輪」上踩車

提起室內單車，總讓人想起大大部的設計？意大利品牌Ciclotte的圓形室內單車，就重新定義健身單車的審美觀。由米蘭設計師Luca Schieppati設計，理念源自將運動融入現代生活中；圓形的框架設計由鋼製而成，設有5個不同旋轉位置（spinning positions），當中的結構線條更是根據人體工程學設計，聲稱有助提升調整阻力的水平。

舉「大理石」操肌

Tom Dixon筆下的工業風設計，總予人冷漠感覺？細看之下，當中亦有幽默之處。其經典的Rock系列，以大理石製作，除了砧板、盤子和蠟燭台，Tom Dixon更充分運用大理石的特質，製造出2.5公斤的大理石啞鈴，既能操肌，也可當成紙鎮或家居擺設。

隨時隨地打乒乓

對於好動的人來說，長時間坐着工作，確實是「苦差」！The Art of Ping Pong推出的乒乓球套裝，除了配備球拍及乒乓球，還提供鋼製Z字形的分隔線，讓用家隨時在桌上展開乒乓友誼賽。不打乒乓球時，更可以將分隔線當成放置小巧物品的收納容器，好玩又實用。

核桃木柱變啞鈴

讓人猜不到的產品設計，往往更具趣味。專門製作手工健身器材的Kenko，運用可持續的材料，製造出一套8件的核桃木啞鈴，圓滑的木柱內，附有黃銅條子；一套8件的木製啞鈴，備有從小到大的尺寸，重量由0.5至2公斤不等。

查詢：bombinate. www.bombinate.com ／ Mr Porter www.mrporter.com ／ Selfridges www.selfridges.com/HK ／ 連卡佛 2118 2288

文：劉詩言

編輯：梁小玲

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