【明報專訊】疫症當下大家都開不了心,Veuve Clicquot卻找來日本著名當代藝術家草間彌生聯名推出2012年份的貴婦香檳限定版禮盒,以獨特及鮮艶的作品,為大家的生活帶來色彩和趣味。早在2006年東京舉行的慈善活動上,草間彌生已曾運用她著名的圓點圖騰,為Clicquot夫人的肖像畫賦予新生命。這次再度合作,草間彌生以其經典的圓點,以及一朵象徵生命力華麗的花,設計限定版禮盒和酒標,用上其作品《我的心在黑夜裏綻放》(My Heart That Blooms in The Darkness of The Night),以美麗和正向的態度,向世界傳達歡樂信息。