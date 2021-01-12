家庭有教：說「好話」的秘訣（上）

情景1：

晚飯時間了，孩子今天自動自覺地收拾餐桌，協助你「開飯」。你會如何讚賞孩子呢？

A. 你幫媽媽手，真係乖，謝謝你

B. 你真係好孩子，幫媽媽手

情景2：

公園裏，有小女孩跑跳時跌倒，你的孩子主動上前問候，向她遞上紙巾。你會如何讚賞孩子呢？

A. 你安慰小妹妹，好有愛心，媽媽好欣賞！

B. 你真是一個好有愛心的小朋友，媽媽好欣賞你安慰小妹妹

究竟讚賞方式A還是B較佳呢？細心一看，方式A主要讚賞孩子的行為，着眼點在行為本身，屬於一種「外在」讚賞，比較屬「個別事件」；方式B主要表揚孩子的品格，友善、有愛心、 樂於助人等，均屬於孩子自身的「內在」特質，有如「身分認同」。

稱讚品格比稱讚行為 效果更持久

專研究行為科學的學者Christopher J. Bryan的團隊，2014年在心理學期刊《兒童發展》（Child Development）發表研究，指出當孩子發揮「舉手之勞」去幫助別人時，如果聽到別人讚賞他是「友善／有愛心／樂於助人的孩子」（即讚賞B，重點放於內在個人特質），孩子將來有較大動機去主動幫助別人，因為孩子能夠建立「身分概念」，漸漸認為自己屬於「友善、有愛心、樂於助人」的組別 （categorical membership），這種「組別式讚賞」（即讚賞內在特質）能引發孩子的內在動機，做出符合該身分類別的利他行為（prosocial behaviours），持續樂於助人！

從以上分析可見，孩子持續助人的動機乃源於對「樂於助人組」的歸屬感；然而「針無兩頭利」，當孩子在助人時出現了差池，令他們反過來擔心自己根本無能力去助人，甚至不屬於「樂於助人組」，「組別式讚賞」效果豈非弄巧反拙？很抱歉，的確如是，原因和細節容下次再談！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第328期]