親子筆陣．網樂天地：在苦練中找出快樂源頭

能夠晉身成為高水平的小球手，除了天分，還有無限的汗水。他們除了每周要接受至少5天網球訓練，還要加上體能鍛煉，以及配合其他運動操練，缺一不可。然而，香港孩童都在溫室下成長，出名不能吃苦，是什麼驅使一班年紀輕輕的小朋友承受得住艱苦的訓練呢？

最近我與一個小女球員訓練時， 她的爸爸攝下一幅女兒正在艱苦鍛煉正手的照片（下圖），她竟在一次擊球中露出不經意的笑容。事後連小女孩都不知道為何自己當時會笑，因為該星期的訓練內容極之艱苦。之前的體能訓練，女孩曾因抵受不住而哽咽，即使最後也能咬緊牙關捱過， 但當日帶着疲乏身軀去練球的她，為何會在擊球中的緊張關頭露出不自覺的笑容呢？

談談目標 讓孩子思考結果

人類面對辛苦的事都會本能地逃避，能驅使人們繼續捱過辛苦的過程，必須將思考範疇調整到結果，只要有想要的結果，相信自己做得到，便有動力去做。另外運動員能捱得過艱苦的訓練，也許源自內心真正喜歡這項運動，他們也深信自己做正確的事，所以即使辛苦亦會全心全意做到底，那再辛苦的過程都會捱得過。不過，當中不能涉及太多計算，因為運動不是一分耕耘就有一分收穫，但沒耕耘就一定沒有收穫，也許太懂得計算的人就不容易成為運動員啊！

香港學童數一數二壓力大，大部分事情都是被推動着去做，他們怕辛苦是被養成的，無論在讀書或是大大小小的興趣班也總是提不起勁。家長不妨嘗試和他們靜靜的坐下來，談談目標、後果與方向，認定一些雖然辛苦但是正確和應該做的事，使孩子能在茫茫大海中抓緊掌舵的方向，提升做事的推動力。這樣，或許能換來正面的成果，讓小朋友的成功感倍增，快樂指數提升，使他們以積極的態度持之以恆。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第328期]