喜閱愛麗絲：中華文化立體書的大躍動

精緻立體書 吸引學生專注上網課

在不能面授的日子裏，筆者推介立體書的頻率更高，在屏幕裏必須利用更吸引的教學方式，才可以令學生更專注地學習。臨近新春佳節，讓節日不再只是假日，透過各式互動機關的立體頁，不僅令學生眼前一亮，更能在玩樂中體會我國的文化內涵！筆者以多本傳統節日為題材的立體書，介紹我們中國人一年中最重要的節日，生動地展示熱鬧鮮明的過年場景，給學生如身臨其境之感，感受濃濃的過年樂趣。

為慶祝紫禁城建成600周年和故宮博物院成立75周年而特別製作的故宮600周年限定版《打開故宮》全景立體書，透過複雜繁瑣的紙藝立體結構，將午門至景山全長1.7公里的故宮壯麗之景濃縮於紙上，全書展開後長達3.2米，細節豐富又逼真，像是把故宮搬了回家。每當我向學生展示這個世界偉大的建築佈局，大家都震撼得大呼過癮！書中有上百個可愛的互動小機關，每一個機關都藏着一段典故或文化知識，它不僅展現了我國建築藝術之美，更豐富了文化素養，師生們都受益匪淺！

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第328期]