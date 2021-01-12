親子筆陣．玩創校長：成長於2020孩子的得與失

失去團體學習經歷

很多人認為回校上課，就是「讀書」、「聽書」，學習知識。說到學習知識、技能及培養正確態度，學生通過網課或教學短片，一樣學習得到，所以儘管停止面授課，學生並不會因此學不到知識。但學校其實還發揮另一個很大的功能，就是讓小朋友能夠與同齡的同學相處。當中無論簡單至小息時與朋友分享食物，又或與同學衝突發生口角，都是他們體驗與人相處的社交經驗。

香港家庭，一般只有一至兩個孩子，他們停課留在家中，照顧者往往都聚焦在這班小豆丁身上。小朋友喊肚餓，就給他們吃；孩子一句要上洗手間，大家便讓路給他先去。但現實世界，無論是學校的日常安排，或其他群體活動，都不時要等待、要輪候。例如去餐廳用膳，我們需要耐心等候廚師烹調、侍應端上食物；上商場洗手間也需要排隊。

2020年，雖然有些時間可恢復面授課堂，但只得半天，有很多看似簡單的群體活動都無法如常進行：2020年度的小一學生仍未試過在禮堂與全校同學一起坐下，學習以莊嚴的禮儀，參與一次開學典禮；學校的運動校隊代表，幾經努力練習，仍未有機會背負着學校的榮譽，參與學界比賽。成長在2020年的孩子，的確缺失了很多團體的學習經歷。

得到更多親子活動時間

但另一方面，雖然孩子在2020年失去與家人到外地旅遊的機會，但正正一家人所有假期都留在香港，省下來的交通時間，反而可有更深入的親子時間。香港家長對「親子活動」的概念，總是集中在「活動」，要找一件事情來「做」，或找一處地方來「去」。但疫情卻間接幫助大家扭轉了這個想法，沒有「活動」、沒有地方可去，家長反而願意花時間與孩子坐下來，傾談彼此想法，又或玩桌遊、砌拼圖，這些都是香港家長一直忽略的親子空間。

很多家長都覺得2020年孩子用電腦、拍片等技巧高速地進步，我會視之為「問題解決能力」的提升，這正好讓大家探討「學習」其中一個重要的原意：裝備下一代，解決未來問題。經歷過2020的孩子，更應體驗到「戴口罩」、「社交距離」、「限聚令」為人們生活帶來的問題。只要家長及學校配合適當的安排，便可讓孩子學習如何解決人類的問題。

以我的小二兒子為例，當我和他商討後，他的科學實驗專題便選擇以「製造新環保外賣餐盒」為題，研究如何用牛奶提煉出「酪蛋白」，並親自用牛奶做出一隻餐碟。雖然做出來的「環保餐碟」硬度、外觀、製作費用等完全不切合巿場標準，但我看重的，卻是他解決社會問題的視野，這亦正是要經歷過人禍天災的一代才能學習得到的。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第328期]