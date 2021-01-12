睛靈貼士：長時間上網課 近視加深 按穴+食療 搶救孩子靈魂之窗

文︰沈雅詩

小模特兒︰Hailey

西醫認為，眼睛長時間聚焦，睫狀肌需要持續收縮繃緊，會加重眼睛負荷，久而久之更會令眼球拉長，導致近視。中醫亦有相類似的看法。香港催眠輔導中心駐診註冊中醫胡凱淋更指出，眼睛長期疲勞，不單有損視力，還會傷及肝脾。

脾胃差影響眼睛聚焦能力

她解釋，脾臟主管身體全身肌肉，包括微細的眼肌。脾胃受損，便會出現惡性循環，眼睛聚焦能力變差，眼部肌肉控制力減弱，令近視加深，「脾胃差的小朋友，最明顯是睡醒後也不夠精神，眼矇，而且消化力弱，經常肚瀉或大便稀爛。」

過度用眼，亦會耗損肝臟，胡凱淋說︰「在中醫角度，我們身體每個器官，都有相對應的臟腑。眼屬肝，所謂『肝開竅於目』，所以任何和眼部有關的症狀，其實也是和肝有關的。」

想小朋友有良好視力，讓眼睛得到充分休息固然重要，但在這個無可避免的網課時期，她建議家長可讓孩子使用耳穴貼，「根據中醫理論，我們的耳朵是一個倒胚胎形的小身體，內有五臟六腑。只要通過刺激耳部的穴位，便可以調整全身臟腑的功能」。

胡凱淋補充，醫師會將附有王不留行籽的小膠布貼緊在選定的耳穴上，一般會選3至5個穴位，小膠布要保持在穴位上3天，使用者期間要定時按壓，製造刺激效果。「小朋友1歲以上已經可以做耳穴貼，這個也不像天灸，要在特定日子才能做，反之隨時可做，亦不限次數，可視為長期保健。」

■按穴健眼

除了使用耳穴貼，胡凱淋亦教路，家長可透過每天替小朋友按壓臉上3個穴位，幫助他們改善眼周循環，消除乾澀疲勞，同樣有助預防大近視！

用雙手指頭以微微旋轉的方式，同時按壓左右眼的穴位，每個穴位按壓10下，每天做1次。但需注意，由於睛明穴和攢竹穴都比較貼近眼睛，所以按壓動作要輕柔，避免弄傷小朋友眼睛。

■護目飲食

從日常飲食入手，透過針對性的食療和茶療，都有助孩子養生保健，改善視力。胡凱淋各推介一款食療和茶療，普遍學童都適合食用。

鮮奶杞子麥皮材料︰

紙包鮮奶一盒，少許即食麥皮、即食腰果和合桃、杞子、紅棗、蓮子、鮮或乾百合、龍眼，分量可按個人喜好增減

做法︰

1. 所有食材洗淨

2. 蓮子和乾百合先用熱水泡10分鐘（鮮百合可免此步驟），備用

3. 鮮奶加熱

4. 所有食材放入湯碗中，加入熱奶攪拌，即可食用

功用︰補心脾，補肝腎，寧心安神

明目四君子材料︰

杞子、菊花、決明子、黃芪各3克

做法︰

1. 藥材以清水略微冲洗

2. 把所有藥材放入茶壺，以200毫升熱水冲泡

3. 飲用一半後，再加入熱水回冲，重複2至3次

功用︰降眼壓，解乾眼，紓緩眼睛疲勞

[Happy PaMa 教得樂 第328期]