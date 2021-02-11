本周FOCUS．採訪手記：畀仔女激親 一招熄火

或許家長以往已常常因督促子女做功課而「發𤷪𤺧」，現在孩子網上學習，家長還要兼任家庭教師，監管上課態度，檢查功課，甚至要回校交收作業。爸媽責任倍增，私人和工作時間亦相應減少；加上在家工作，幾乎24小時與孩子朝夕相對，不少父母連唞一唞氣的發泄機會也沒有，遇上子女頑皮不受教，情緒便一觸即發。

做過不少家長教育的訪問，很多專家都教路家長們感覺到自己情緒要爆發時，最好離開現場，喝杯水冷靜一下。這並非什麼新穎的教仔法，但有家長表示真的頗奏效。

此外，孩子駁嘴或做出一些挑戰父母底線的行為時，硬碰硬並不可行，放鬆心情回應反而能打破僵局。令記者最有印象的，是資深親子專家理盧幼慈（Norma Leben）舉的一個例子。她說，如果小朋友跟你說要離家出走，你不如心平氣和地問他，想吃完晚飯走還是現在走？想洗澡後走還是不洗澡便走呢？一連串問題正是幫孩子從最初的右腦思考中（發脾氣）換回左腦（選擇、控制情緒）思考，重新控制自己激動的情緒。

家長下次被仔女「激親」時，不妨都試試這方法，問自己一些理性問題，做回自己情緒的掌控人。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第328期]