繪本推介：探索情緒管理 撲熄怒火

【明報專訊】以下3本繪本，都曾經在「故事介入治療」小組使用，值得家長用來跟孩子探索情緒管理和欺凌的問題。
《菲菲生氣了——非常、非常的生氣》
作者、繪者︰莫莉．卞
譯者︰李坤珊
出版︰三之三
故事內容︰
主角小女孩菲菲，與姊姊因小事爭執，她發出大紅的咆哮，像是一座就要爆發的火山。菲菲盛怒下更離家出走，直奔森林，卻最終被大自然的美景撲熄怒火，重回溫暖的家。
思考角度︰
認識及運用「情緒紅燈」（停一停，冷靜情緒）來處理憤怒情緒◆
《珍妮小霸王》
作者︰艾莉克斯．歐尼爾
譯者︰游馥嘉
繪者︰蘿拉．胡莉絲卡-貝絲
出版︰親子天下
故事內容︰
珍妮是校園惡霸，沒有人敢反抗她。這個天不怕地不怕的小女孩，竟然遇到對手……有一天，學校來了一名新丁凱絲，沒想到下課鐘聲噹噹響，她就蹦蹦跳跳跑向操場，她破壞了珍妮立下的所有規矩，大家都嚇壞了。
思考角度︰
了解攻擊他人行為背後的動機，鼓勵從社會接受、合情合理的正面途徑達到相同的目標◆
《霸凌，滾吧！滾出校園！》
作者︰任祖泰
繪者︰KoKo
出版︰新苗文化
故事內容︰
老虎壯壯和狐狸威威，是班上的「惡霸雙人組」，平時最愛欺負小豬球球，甚至鼓動其他同學一起孤立他。球球鼓起勇氣，把受欺凌的事情告訴老師，結果，他不但沒有再受到排擠，反而使全班同學的感情更為融洽。
思考角度︰
．提升對欺凌受害者的同理心
．認識欺凌所造成的嚴重後果
[Happy PaMa 教得樂 第328期]