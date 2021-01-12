向欺凌說不：故事介入治療 改善行為 閱讀踢走欺凌 不做小霸王、復仇者

文︰沈雅詩

或許大家偶爾也從媒體看到校園欺凌的新聞，但原來報道只是冰山一角，實際個案遠比想像中多。根據2017年經濟合作與發展組織（OECD）對全球54萬名15歲中學生的生活滿意度作調查，結果反映，在本港受訪約5000名學生當中，有約三成（32.3%）表示1個月內曾遭受3次或以上欺凌，位列72個國家或地區之首。而小學生校園欺凌的問題亦同樣嚴重，在2019年獅子山青年商會聯同香港家庭調解協會發表的 「童心解欺『零』」問卷調查便顯示，有近四成（37.8%）小學生稱在過去1年曾遭受欺凌。

欺凌者性格特徵 4至6歲有迹可尋

城大社會及行為科學系副教授馮麗姝指出，欺凌行為大多數由「小霸王」（操控型攻擊者）引起，他們背後多是帶有目的和動機；反之「復仇者」（反應型攻擊者）所出現的攻擊行為，主要是感到被冒犯，導致情緒失控，繼而採取復仇行動去保護自己。「復仇者的性格特徵早至4歲漸浮現，小霸王就約6歲可被察覺到，所以我強調要及早介入，最好在初小就幫助這班小朋友去糾正認知上的扭曲，從而減少他們長大後出現欺凌行為的機率。」

城大自2015年起，一直跟安徒生會合作，推動「悅讀新視野」計劃，旨在以繪本作媒介，走進不同的小學，建立有教無「戾」的和諧校園。計劃更在2017至2019年展開研究，探討採用國際認可「社會信息處理理論」（Social Information Processing Model, SIP）作基礎的「故事介入治療法」，能否減低學童的欺凌和侵略行為。

研究邀請了本港30間學校合共約5000名6至11歲學童填寫一份國際認可的「反應型和操控型攻擊」問卷，再從中篩選出311名高危學童，然後把他們隨機分配入3個組別，包括：作故事介入治療的「實驗組」、採用一般故事活動的「安慰組」和作對照研究的「等候組」，參與10節活動。

有參與帶領「實驗組」的安徒生會社工魏麗香表示，小組選取的繪本和活動都是有針對性的，目的是想改變「復仇者」和「小霸王」對行為及事物的認知和理解。「復仇者經常未弄清事實已經發脾氣，情緒很容易失控，繼而作出攻擊行為，所以第一步是想他們學習如何管理憤怒情緒」，也鼓勵學員要用不同的的器官，包括眼看、耳聽、嘴問、手找證據、以心感受，去認知事實。此外，小組亦不斷提醒孩子避免用「你信息」去指摘別人，改以「我信息」去描述感受、陳述事實，以及表達期望。

針對「小霸王」冷酷無情的特質，以及他們低估欺凌行為所帶來的後果，魏麗香說，小組曾以角色扮演，也引用過真實的新聞材料做分享，「我們模擬召開學校會議，要組員代入父母、教師、校長、同學的角色，說出對小霸王欺凌行為的想法和感受；也找來一些因欺凌別人而負上刑事責任的新聞，令學員有所警惕」。

治療後攻擊行為指數大降三成

最終研究發現，引用故事介入治療法的「實驗組」，在減少小霸王和復仇者的攻擊行為方面，成效均明顯高於「安慰組」和「等候組」。馮麗姝引述報告稱，完成小組後，小霸王或復仇者的攻擊行為指數對比「前測」均有很大跌幅，分別減少了31%及33%，當中復仇者的攻擊行為指數更由計劃前的12.1（正常水平分數為9），下跌至 8.13。「更鼓舞的是，在小組結束後半年的跟進研究，他們的攻擊行為不單沒有反彈，而且跌幅進一步擴大，當中以小霸王的跌幅最大，由前測的6.22（正常水平分數為4），下跌至3.31，跌幅達47%」。

有見計劃的成效，安徒生會總幹事黃美坤表示，將擴大服務範圍，除為教育工作者提供故事介入治療的專業訓練，亦會舉辦家長工作坊，「我們鼓勵家長，多欣賞孩子不同的長處和優點，不要單單着眼於學業成績。另外，平日多作親子伴讀，甚至學習故事介入治療方法，從小培養小朋友的同理心、多角度思考，以及情緒管理技巧」。

■知多啲

／攻擊者類型／小霸王（操控型攻擊者，Proactive Aggressors）／復仇者（反應型攻擊者，Reactive Aggressors）／（見表）

■情緒小測試（圖）

[Happy PaMa 教得樂 第328期]