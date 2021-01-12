宅男變身「鞦韆先生」 四圍打卡製鞦韆地圖

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

阿K還記得去年盛夏，戴着口罩，行了個多小時上山，氣來氣喘，口罩滿是汗水，終於登上沙田道風山山頂，準備一訪出發前在Google圖片裏看見的鞦韆！環顧四周，鞦韆卻渺無蹤影。「網上資料好零碎，也不肯定確實位置，事後才知道原來拆了。」又試過為了親身到訪一座朝向大海的搖椅鞦韆，住屯門的他，乘個多小時車到中環，準備坐船到南丫島漁民文化村，「豈料下午5時半才到達碼頭，趕不及日落前到達，只好打道回府」。

他終日在網上搜尋，然後長途跋涉，甚至翻山越嶺，這有血有汗的苦差，就是為了找鞦韆，打個卡。自從5年前，阿K給自己「鞦韆先生」的身分，他就開始為鞦韆「集郵」，希望有天可以尋遍香港的鞦韆，並為它們拍照、分類，妥當記錄在案。點閱他的社交媒體，可見一份香港鞦韆地圖（bit.ly/39h4VGE），上面標記了168顆小圓點，代表168個他到過的鞦韆位置。打開各鞦韆的連結，還可見高瘦的他揸機拍片，邊行邊講邊拍攝，一找到目標鞦韆，便掏出預先準備好的白板，寫上鞦韆資料，為白板和鞦韆「合照」，平實而不花巧地記錄。

鞦韆如知己 密密「約會」變開朗

街上如此多有趣景物，為何偏偏愛好鞦韆？阿K說：「遊樂場裏鞦韆特別好玩，既是公園設施，又可以是特別的景點，會出現在cafe或沙灘。」他托托黑框眼鏡續道：「5年前我做飲食業，有段時間放假，本來我不太喜歡出街，個人好悶的，落街看見鞦韆，睇吓又玩吓，想着想着，鞦韆的數量好像減少了，便想繼續找。」起初他憑記憶，在屯門、元朗、天水圍一帶找鞦韆，後來「無貨」，便轉而從網上地圖及網友情報蒐集資料，5年來不曾停步：「也是想做就做，可能是緣分啦。」

要不是迷上鞦韆，阿K或許仍是宅男，「以前常蝸在家中打機，沒必要不會出街，除了上學上班，幾個月才約人外出一次」。但現在，他一星期起碼外出一次找鞦韆，有時亦會拉上好友同往，「踏足很多不同地方，認識很多不同街道，人也開朗了」。最遠的一趟，他還「越洋」到澳門三日兩夜，成功在集郵簿中加添3個「收藏」。他表示，鞦韆就像他的知己，「有如經常會聯繫的好友，不會事忙就放下它」。如今阿K一手一腳拍片和剪接，亦不介意露面推廣鞦韆，務求今年能儲齊200個鞦韆紀錄。「目標之一，是希望小朋友別顧着玩手機，可以多出街遊玩」，這個願望，首先在他自己身上實現了。

自行分類 天秤設計最驚喜

他繼續如數家珍說，鞦韆可分為軟板型、籃型、木板型、座位像尿布的BB型、有一大一小兩座位的親子型，以及像過山車般有安全帶緊扣的安全型。「最常見是軟板和BB型，佔總數起碼一半。但最刺激的我認為是籃型，坐進去時雙腳碰不到地，要先搖動鞦韆，到它自己會擺盪，才跳進去，能夠盪相當長的時間。」可惜籃型鞦韆數量不多，目前他只在屯門公園和愉景灣見過。

誠然，香港大部分鞦韆位於政府轄下的公園，變化較小，而令人驚喜的鞦韆，往往隱藏在偏離市區的地方。例如他曾到西環沙灣，一訪繫在樹上的木鞦韆，又於屯門的清涼法苑裏，發現一組天秤般的鞦韆（現已拆卸），兩個鞦韆一左一右，既可以像搖搖板般上下移動，亦可前後擺盪。阿K說，舟車勞頓到達現場，看見可能是鞦韆同好者製作的成品，每每教他難忘，玩得特別盡興。

不過，即使在政府公園玩鞦韆，也不一定沉悶。阿K觀察到，近來新建的公園購入了更多新款式鞦韆，「例如屯門公園翻新後，劃出了一個建有籃型、親子型及安全型等5款不同鞦韆的區域。還有正展開改善工程的啟德跑道公園，將建造30個圍成一個巨大圓圈的鞦韆群，人們可同步在圈內盪鞦韆」。他笑言不知道是不是自己的出現，令政府多做了諮詢，只知康文署最近似乎更重視鞦韆規劃，是個好現象。當鞦韆不再只有軟板型一種選擇，公園的設計亦不再單一，變得更有趣味。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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